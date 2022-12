Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Naughty Dog ha comenzado el desarrollo de The Last of Us Part 3, según un conocido filtrador online.

Se dice que el copresidente del estudio, Neil Druckmann, ha empezado a trabajar en la secuela, aunque es probable que se encuentre en una fase muy temprana, así que no esperes un anuncio oficial en breve.

El autor de la noticia en Twitter es @ViewerAnon, más conocido por sus filtraciones sobre películas y series de televisión. Sin embargo, tiene un historial de anunciar algunos detalles de juegos, como la primicia sobre Crash Bandicoor 4.

Bueno, no estoy viendo nada, así que... El próximo juego del Dr. Uckmann es THE LAST OF US PART III, actualmente en producción en Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy- ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

También ha sido una buena fuente de información sobre la serie de televisión de The Last of Us.

Que Naughty Dog esté trabajando en una tercera parte de su serie The Last of Us no es tan sorprendente, si somos sinceros. El propio Druckmann afirma alegremente que está trabajando en un "futuro juego", y la desarrolladora querrá sacar provecho de cualquier publicidad extra obtenida de la serie de HBO.

La nueva serie comienza en breve, el 15 de enero de 2023. La emitirá HBO en Estados Unidos y Sky / Now en el Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson. Edición por Cam Bunton.