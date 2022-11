Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Según se informa, Sony rebajará los precios de sus niveles de suscripción a PlayStation Plus en un 25% para el Black Friday.

El filtrador billbil-kun, que filtra con regularidad y precisión los juegos mensuales de PS Plus que se ofrecerán cada mes, afirma que PlayStation ofrecerá sus diferentes niveles con una cuarta parte de descuento sobre el precio normal.

Al parecer, esto se aplicará a la cuota anual, en lugar de la mensual, pero es una buena forma de asegurarse de tener PS Plus Essential, Extra o Premium durante al menos 12 meses a un precio reducido.

También afirma que el descuento comenzará el 18 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de noviembre. El Black Friday propiamente dicho es el 25 de noviembre.

Si es correcto, los precios de la oferta serán

PlayStation Plus Esencial: 44,99 $ / 44,99 € / 37,99 £ para 12 meses (normalmente 59,99 $ / 59/99 € / 49,99 £)

PlayStation Plus Extra: 74,99 $ / 74,99 € / 62,99 £ para 12 meses (normalmente 99,99 $ / 99/99 € / 83,99 £)

PlayStation Plus Premium: 89,99 $ / 89,99 € / 74,99 € por 12 meses (normalmente 119,99 $ / 119/99 € / 99,99 €)

Los diferentes niveles de PS Plus ofrecen beneficios cada vez más amplios, ya que Extra y Premium incluyen acceso a un catálogo de juegos de PS4 y PS5 que crece rápidamente. Premium también ofrece acceso a juegos en la nube y a títulos de archivo del ilustre pasado de PlayStation.

Todavía no se sabe si Sony restringirá los descuentos a sus propias tiendas online (en la consola) o si también se podrán conseguir a través de minoristas seleccionados. Te mantendremos informado.

Puedes encontrar más información sobre los niveles de PS Plus y los juegos que se ofrecen en nuestro extenso resumen: Lista de juegos de PlayStation Plus, precio y explicación de los niveles Essential, Extra y Premium de PS Plus.

Escrito por Rik Henderson.