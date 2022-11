Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red ha anunciado finalmente la fecha de lanzamiento de su remasterización next gen de The Witcher 3: Wild Hunt.

Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y en su forma mejorada para PC a partir del 14 de diciembre de 2022.

Aquellos que ya tengan el juego en Xbox One, PS4 o PC obtendrán la versión remasterizada de forma gratuita como una actualización descargable. También vendrá con todo el contenido DLC lanzado hasta la fecha, incluidas las principales expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine.

También habrá una edición física que saldrá a la venta más adelante.

Ofertas de PlayStation en la venta anticipada de Amazon Prime: Las mejores ofertas de PS5 y PS4 disponibles ahora Por Rik Henderson · 11 Octubre 2022 La primera venta anticipada de Amazon ha dado comienzo y eso significa que puedes hacerte con grandes ofertas para PS4 y PS5.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Las mejoras adicionales incluyen la compatibilidad con el trazado de rayos, tiempos de carga más rápidos y una variedad de mods que se integrarán en el juego. También habrá contenido adicional inspirado en la serie de Netflix, The Witcher.

Los propietarios de Xbox One, PS4 y Nintendo Switch tampoco se perderán las novedades. Las ediciones de última generación de The Witcher 3 también se actualizarán con adiciones y mejoras, incluyendo contenido inspirado en la serie de Netflix. Eso sí, llegará en una fecha diferente a la de la versión next gen detallada anteriormente.

La semana que viene se celebrará un evento dedicado a REDstreams en directo en Twitch, en el que se mostrarán por primera vez algunas de las nuevas características y contenidos.

Escrito por Rik Henderson.