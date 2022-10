Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Comprar un juego, un contenido descargable, una película o cualquier otro artículo digital en PlayStation Store no tiene por qué ser una decisión irreversible: Sony tiene un sistema de reembolso que te permite recuperar tu dinero.

Incluso puedes recuperar el dinero de la compra de una suscripción a PlayStation Plus si actúas a tiempo.

Dentro de los 14 días siguientes a la compra, puedes recuperar tu dinero sin hacer preguntas, con una enorme condición: no puedes descargar el artículo en cuestión, porque en el momento en que empieces a hacerlo perderás la posibilidad de obtener un reembolso.

Eso significa que vas a querer desactivar las descargas automáticas en la configuración de tu consola para tener la mejor oportunidad de obtener un reembolso por una compra de la que no estás seguro.

Esto significa que los pedidos anticipados también pueden ser un poco complicados: si haces un pedido anticipado dentro de los 14 días siguientes al lanzamiento del juego, puedes obtener un reembolso en cualquier momento dentro de los 14 días siguientes al pedido real.

En cambio, si haces la precompra antes de ese plazo, puedes obtener el reembolso en cualquier momento antes del lanzamiento del juego.

Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Sigue leyendo

Cómo obtener un reembolso en PlayStation Store

Lamentablemente, Sony no lo pone muy fácil: sólo puedes solicitar el reembolso visitando la página de solicitud de reembolso del sitio web de PlayStation, ya sea en un ordenador de sobremesa o en el navegador de Internet de tu móvil.

Esta página te invita a "Contactar con el servicio de asistencia de PlayStation", y al hacer clic en esa opción te lleva a una página en la que puedes seleccionar "PS Store y reembolsos" entre unas cuantas opciones. Esto añade otra serie de opciones, donde puedes pulsar "Reembolsos de PlayStation Store".

Por último, esto te dará la opción de iniciar un chat en línea con el "Asistente de reembolsos", y desde allí podrás decirles lo que quieres reembolsar.

Te harán algunas preguntas pertinentes y, si no has descargado el contenido, o has dejado pasar 14 días, deberías poder autorizar y procesar tu reembolso.

