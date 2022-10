Cómo arreglar un disco de PS5 atascado

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 es una consola poderosa, pero sigue dependiendo de un mecanismo que ha existido de una forma u otra desde la PlayStation original: un lector de discos.

Obviamente, hemos pasado de los CD a la calidad Blu-Ray 4K, pero la mecánica es bastante similar, y eso hace que haya un gran problema potencial: que los discos se atasquen.

Es un malestar común, y uno que puede ser endiablado de arreglar si no se sabe cómo. Por suerte, hay una forma relativamente fácil de sacar un disco atascado de tu PS5.

Cómo arreglar un disco atascado de PS5

Una de las características ocultas más conocidas de la PlayStation 5 es que puedes retirar sus placas frontales por completo, ya sea porque quieres colocar placas nuevas como las que fabrica Dbrand, o porque vas a añadir una opción de almacenamiento ampliada con un nuevo SSD.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Esta es la clave para quitar un disco atascado: si quitas la placa frontal del lado con la unidad de disco, puedes acceder a la propia unidad.

Una nota muy importante es que todo esto tiene que hacerse cuando la PS5 está completamente desconectada de la corriente, para asegurarse de que es segura.

La superficie de la unidad de disco que puedes ver tiene unos cuantos tornillos que la aseguran, pero uno está marcado con una pegatina negra. Esta es nuestra herramienta - girando este tornillo con un destornillador en el sentido de las agujas del reloj expulsará el disco manualmente poco a poco.

¿Qué es Pocket-lint daily y cómo se obtiene de forma gratuita? Por Stuart Miles · 2 Febrero 2022 Pocket-lint daily es un boletín tecnológico diario seleccionado por Stuart Miles, el fundador de Pocket-lint. Descubre cómo conseguirlo cada

Este método no anula la garantía, por lo que es una gran opción en caso de apuro. A continuación, puedes ver un magnífico vídeo de What Happens When sobre el proceso para obtener una guía más visual.

Escrito por Max Freeman-Mills.