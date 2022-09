¿Qué es PlayStation Stars? Cómo funciona el programa de fidelización de Sony

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - PlayStation ha anunciado un nuevo programa de fidelización que debería hacer aún más atractivo el uso de las consolas y los servicios de PlayStation a lo largo del tiempo: PlayStation Stars.

El servicio se ha lanzado en Asia, con fechas de lanzamiento inminentes en el resto del mundo, así que tenemos todos los detalles clave sobre él, aquí mismo.

¿Qué es PlayStation Stars?

PlayStation Stars es un nuevo programa de fidelización que lanza Sony y que permite a los jugadores de PlayStation inscribirse para obtener recompensas por completar retos de distintos niveles de complejidad, como forma de involucrarlos más en los juegos.

El programa es independiente de PlayStation Plus, la plataforma multijugador y online de Sony: no es necesario pagar por PlayStation Plus para poder acceder a PlayStation Stars, lo cual es estupendo. Sin embargo, tendrás que registrar tu cuenta, ya que no hay ninguna inscripción automática por el momento.

Por ahora, no hay limitaciones de hardware, así que ni siquiera necesitas una PlayStation 5 o una PlayStation 4 para unirte.

¿Cuándo está disponible PlayStation Stars?

En realidad, PlayStation Stars ya se ha lanzado en Asia, incluido Japón: salió a la venta el 29 de septiembre de 2022, así que si estás en esa zona deberías comprobar tu aplicación de PlayStation para ver si tiene una nueva sección que explorar e inscribirte.

Para el resto de territorios, Sony ha dado las fechas de lanzamiento a continuación:

América del Norte y del Sur: 5 de octubre (hora local)

Europa, Australia y Nueva Zelanda: 13 de octubre (hora local)

Esto significa que todo el mundo debería tener acceso en las próximas dos semanas, a medida que el servicio se vaya extendiendo.

Cómo unirse a PlayStation Stars

Una vez que el programa se haya lanzado en tu zona, deberías poder inscribirte en él a través de la aplicación de PlayStation, donde habrá una sección.

Sin embargo, también podrás hacerlo a través del sitio web principal de PlayStation.

¿Cómo puedo ganar recompensas en PlayStation Stars?

Stars ofrecerá retos y misiones periódicas en las que participar, algunas de las cuales son tan sencillas como jugar a cualquier juego una vez al mes. Otras serán más complicadas, y te pedirán que resuelvas acertijos para saber qué juegos tienes que jugar en qué orden, por ejemplo.

Completar las misiones puede hacerte ganar una variedad de recompensas, de las que puedes saber más abajo.

PlayStation afirma que se añadirán a Stars nuevas campañas en las que participar con bastante regularidad, así que deberías tener cosas que hacer todo el tiempo.

Además, se te asignará uno de los cuatro niveles de estado en función del número de juegos que tengas y de los trofeos que hayas conseguido en ellos.

¿Qué recompensas de PlayStations Stars hay?

Sony ha detallado tres tipos principales de recompensas que se podrán obtener a través de PlayStation Stars.

La primera es la más sencilla: puntos que puedes gastar en la PlayStation Store para obtener presumiblemente pequeños descuentos en los juegos o DLC que compres.

La segunda es el acceso a productos físicos reales en la PlayStation Store, que suena divertido.

Por último, la tercera opción consiste en coleccionables digitales, activos que (para ser claros) no tienen nada que ver con las NFT o la tecnología blockchain. Se trata más bien de pequeños y geniales objetos digitales que puedes ver y disfrutar basados en tus franquicias favoritas de PlayStation.

Podrás mostrarlos en una sección de la aplicación de PlayStation, pero no se pueden intercambiar ni canjear de ninguna manera, por lo que son sólo para que los disfrutes en privado.

¿Cómo puedo canjear mis puntos de PlayStation Stars por recompensas?

El acceso a PlayStation Stars se realiza principalmente a través de la aplicación de PlayStation en tu teléfono, aunque con el tiempo habrá una aplicación para la consola.

Puedes comprobar el total de tus puntos y canjearlos por recompensas abriendo la aplicación y siguiendo los siguientes pasos.

En la app de PlayStation, pulsa tu perfil Bajo ese menú, pulsa en PlayStation Stars Toca en Catálogo de recompensas

Esto te permitirá ver todas las recompensas disponibles para ti.

Si buscas más cosas que hacer en tu PlayStation 5, echa un vistazo a nuestra lista de los mejores juegos disponibles en la fornida consola.

Qué son las PlayStation Stars

Por último, una rápida aclaración: PlayStation Stars es simplemente el nombre del programa de fidelización. Esto significa que, en realidad, no se gana ninguna moneda o recompensa llamada "Estrellas", en este momento.

Espero que esto aclare la confusión.

Escrito por Max Freeman-Mills.