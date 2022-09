Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - En su evento State of Play de septiembre de 2022, Sony desveló algunos juegos que la gente no sabía que estaban en camino, entre ellos Rise of the Ronin.

Se trata de un nuevo e importante título del Team Ninja, que ofrece una aventura de mundo abierto ambientada en el Japón del siglo XIX, y que tiene un aspecto bastante suntuoso. Aquí tienes todos los detalles que necesitas saber.

Fecha de lanzamiento de Rise of the Ronin

Rise of the Ronin aún está muy lejos: su primer tráiler puede parecer bastante pulido y contener bastantes destellos de jugabilidad, pero el juego no saldrá hasta algún momento de 2024, según el Team Ninja.

Eso significa que aún hay mucho tiempo para pulirlo, y es posible que no tengamos mucha más información sobre él hasta dentro de un tiempo, mientras los desarrolladores siguen trabajando.

Plataformas de Rise of the Ronin

Rise of the Ronin ha sido anunciado como una consola exclusiva para PlayStation 5, lo que significa que no podrás disfrutarlo en las consolas Xbox, a menos que ese acuerdo resulte ser sólo para un determinado período de tiempo.

Esto también deja un margen de maniobra para una versión de PC, pero imaginamos que pasará un tiempo hasta que esto se aclare, ya que aún estamos bastante lejos de la ventana de lanzamiento que ha nombrado el Team Ninja.

Tráiler de Rise of the Ronin

Hasta ahora sólo se ha presentado un único tráiler de Rise of the Ronin, pero es más detallado de lo que cabría esperar para un juego al que aún le faltan dos años para su lanzamiento.

Aparentemente, es una mezcla de imágenes en el motor y escenas de corte, pero nos da una visión general bastante sólida del mundo que exploraremos y de la línea de tiempo en la que nos adentraremos.

La historia de Rise of the Ronin

El juego está ambientado en el crepúsculo de la era Edo de Japón, en el siglo XIX. Este periodo se llamó Bakumatsu, y está marcado por los brotes de enfermedades, la guerra civil y la llegada de intereses de ultramar, como se puede ver en la embajada americana que se vislumbra en el tráiler.

Jugaremos como el Ronin del título del juego, sin lealtades vinculantes para dejarnos libertad de elección mientras nos movemos por el mundo.

El Team Ninja dice que la historia será profunda y oscura, mostrando "la revolución más crítica de la historia de Japón, incluyendo los capítulos más oscuros y feos que muchos rehuirán", lo que suena a que podría ser bastante angustioso dados los detalles históricos sobre las represalias llevadas a cabo en esta época.

Al parecer, tendremos la oportunidad de tomar muchas decisiones que afectarán a la historia a medida que se desarrolla de forma material, así que estamos deseando saber más sobre los elementos de RPG que hay en juego.

La jugabilidad de Rise of the Ronin

Como juego del Team Ninja, Rise of the Ronin incluirá muchos combates, como era de esperar, y parece que serán impactantes y mortales a tenor de los breves momentos mostrados en el tráiler de presentación.

El juego incluirá combates con katana y otras formas de espada, pero también mezclará armas de fuego apropiadas para la época, como demuestra la muerte con bayoneta que se puede ver en el tráiler.

Esto podría dar lugar a un interesante sistema de combate en el que se puede alternar entre el armamento clásico y el más moderno, pero a falta de imágenes completas del juego tendremos que esperar para hacernos una idea de cómo funciona.

Rise of the Ronin también será un juego de mundo abierto, con caballos disponibles para viajar entre las localizaciones, y estamos interesados en ver cómo de grande es su mundo. La comparación obvia (probablemente injusta) será con Ghost of Tsushima, que tan bien le ha ido a Sony y Sucker Punch. El extenso mundo insular de ese juego era una belleza, así que imaginamos que el Team Ninja espera al menos igualarlo.

