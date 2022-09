Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - PlayStation estrenó un nuevo tráiler de su esperada secuela de God of War durante su última presentación online del State of Play. También hubo otra sorpresa: una edición limitada del mando inalámbrico God of War: Ragnarök.

A diferencia del mando profesional DualSense Edge que también se presentó recientemente, la versión de God of War es un gamepad estándar de PS5. Sin embargo, es temático, con un diseño en dos tonos (blanco y azul) y adornado con la insignia del oso y el lobo, que representan a Kratos y a su hijo, Atreus.

Todavía no se conocen los detalles del precio, pero los pedidos anticipados comenzarán el 27 de septiembre de 2022 para una fecha de lanzamiento del 9 de noviembre.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Esa es también la fecha de lanzamiento del juego en PlayStation 5 y PS4. El último tráiler muestra algunos de los puntos de la historia y muchas de las impresionantes localizaciones.

Atreus es más adulto en God of War: Ragnarök y parece tener un papel mucho más importante en su destino y el de su padre.

El tráiler se ha realizado a partir de imágenes de PS5, que tienen muy buena pinta, y no podemos esperar a ver más gameplay en un futuro próximo.

Si quieres ver la totalidad del reciente discurso sobre el estado del juego, dirígete a nuestro artículo al respecto. Hay muchos otros juegos presentados, incluyendo un par de PSVR2.

Las mejores ofertas de Xbox Black Friday 2021: Game Pass, accesorios Xbox Series X / S y más Por Rik Henderson · 25 Noviembre 2021 Si buscas cosas interesantes para tu consola Xbox, ahora es un buen momento. Aquí están las mejores ofertas hasta ahora.

Escrito por Rik Henderson.