(Pocket-lint) - La guerra de palabras en torno a la adquisición de Activision por parte de Microsoft no da señales de ceder, y Jim Ryan, de PlayStation, ha sido el último en hacer una declaración pública respecto al proceso en curso.

Esto llega en respuesta a una carta abierta publicada por Phil Spencer de Xbox a principios de septiembre, en la que reiteraba la afirmación de que Xbox se comprometería a mantener la megafranquicia Call of Duty en PlayStation de cara al futuro.

Está claro que Jim Ryan se ha sentido obligado a hablar para aclarar que este compromiso no era un asunto eterno, algo que las declaraciones de Xbox han dejado hasta ahora ambiguo al referirse a "varios años más".

Más bien, la oferta que Xbox ha hecho recientemente mantendría COD en PlayStation durante al menos tres años después del final del actual periodo contractual, pero no garantiza nada más.

Sus comentarios completos, facilitados a Gamesindustry.biz, son los siguientes:

"No tenía intención de comentar lo que entendí que era una discusión comercial privada, pero siento la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer llevó esto al foro público".

"Microsoft sólo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta fue inadecuada en muchos niveles y no tuvo en cuenta el impacto en nuestros jugadores. Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation sigan teniendo una experiencia de Call of Duty de la máxima calidad, y la propuesta de Microsoft socava este principio."

Por si aún no estaba claro, las cosas se están calentando en el proceso de regulación en torno a la compra de Activision, y tanto Microsoft como Sony están sintiendo claramente el calor. La frecuencia de las declaraciones públicas no hace más que aumentar, para empezar.

En este caso, Ryan podría estar corrigiendo el expediente basándose en que Xbox está utilizando su oferta tanto para obtener unas relaciones públicas gratuitas como para llevar a los reguladores por el camino que quiere. Sin embargo, PlayStation también tiene algo en juego, así que su respuesta está compuesta con el mismo cuidado para garantizar que los reguladores y el público presten atención.

Es de suponer que la garantía de que COD llegue a PlayStation a perpetuidad no se producirá, así que el punto medio será una cuestión interesante que todas las partes tendrán que resolver.

Escrito por Max Freeman-Mills.