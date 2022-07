Sony trabaja en hacer compatibles los accesorios antiguos con PS5

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sony ha presentado una patente que sugiere que quiere hacer compatibles los accesorios antiguos con la PlayStation 5.

La patente, titulada "systems and methods for converting a legacy code into an updated code" (sistemas y métodos para convertir un código antiguo en un código actualizado), aparentemente detalla métodos de emulación de software para permitir que los mandos Dualshock y Move, además de otros complementos de PS3, sean reconocidos y utilizados por la PS5. Incluso parece que se incluye una consola portátil, una PSP o una PS Vita.

La última versión de la patente fue presentada por el equipo de PlayStation el 30 de junio de 2022, pero hay que tener en cuenta que se presentó originalmente en enero de 2021. Y muchas patentes nunca llegan a ser gran cosa.

También vale la pena señalar que la mayoría de los dispositivos que se muestran en el diagrama de la patente hace tiempo que se descontinuaron y ya no están a la venta. Es posible que los encuentres en eBay o en otro sitio de reventa, pero incluso entonces algunos podrían resultar difíciles de encontrar.

Sin embargo, dado que PlayStation Plus ofrece ahora juegos clásicos de PS3 y de otros fabricantes a través de su nivel Premium, hay argumentos suficientes para sugerir que algunos podrían querer controlarlos utilizando el hardware original que ya tienen por ahí.

Puedes leer más sobre los nuevos niveles de PlayStation Plus y los juegos que se incluyen en nuestra práctica guía aquí.

Escrito por Rik Henderson.