Este DIY PS5 Slim tiene un aspecto absolutamente genial

(Pocket-lint) - Si alguna vez has mirado tu PlayStation 5 y has pensado que sería ideal que fuera un poco más pequeña, no eres el único.

La consola de Sony, tanto si tienes la edición completa en disco como la versión digital que es un poco más delgada, es un absoluto gigante que necesita desesperadamente la versión "Slim" que las anteriores PlayStations han acabado recibiendo.

El YouTuber DIY Perks ha tomado esa idea y la ha llevado a cabo, en forma de su última versión de PS5, que puedes ver a continuación.

Después de haber fabricado nuevas cubiertas para la PS5 y de haber rediseñado su aspecto por completo, esta vez ha creado una PS5 aterradoramente delgada que depende de una fuente de alimentación externa y de una ingeniosa refrigeración por agua para mantener su volumen al mínimo.

El aspecto de la consola es, por supuesto, completamente ajeno al propio diseño de Sony, pero lo que demuestra es que el corazón de la PS5 no es tan grande.

Son la fuente de alimentación y los sistemas de refrigeración los que la hacen tan voluminosa(al igual que la Xbox Series X), así que si puedes reducirlos sin perder su eficacia, puedes ir a las carreras.

Sin embargo, es poco probable que esto sirva de modelo para que Sony reduzca el tamaño de su consola. La refrigeración por agua tiene su lugar tanto en el ámbito industrial como en el de los entusiastas, pero nunca se ha implementado con éxito en una consola de consumo, y con razón, dadas las complicaciones que puede acarrear.

En todo caso, como verás al final de la construcción, mover los componentes fuera de la unidad de sobremesa te permite hacerla más pequeña, pero seguirás teniendo componentes voluminosos que esconder en un mueble de audiovisuales o detrás del soporte del televisor.

Aun así, es un proyecto muy divertido y muy interesante, así que te recomendamos que veas el vídeo y el canal de DIY Perks.

Escrito por Max Freeman-Mills.