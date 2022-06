Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Naughty Dog puso el broche de oro a un año o más de rumores al confirmar que sacará un remake del primer juego de la serie The Last of Us, ahora llamado The Last of Us Part 1.

Solo hemos tenido un tráiler propiamente dicho del juego, pero ha venido acompañado de multitud de detalles y debates, así que hemos reunido todos los datos clave sobre él aquí mismo para ti.

Tuvimos nuestro primer vistazo al remake de The Last of Us como parte del Summer Games Fest de junio de 2022, que puedes ver a continuación.

Termina con una práctica confirmación de cuándo saldrá el juego en PS5: el 2 de septiembre de 2022, mucho antes de lo que podríamos haber imaginado.

Curiosamente, The Last of Us Part 1 no parece que vaya a llegar a PS4, a pesar de lo bien que lució la Part 2 en esa antigua consola. Está claro que Naughty Dog lo ha dirigido a un hardware más potente durante su desarrollo.

Eso significa que, por ahora, solo llegará a PlayStation 5 si eres un jugador de consola. Sin embargo, también llegará a PC, aunque no tan rápido: Neil Druckmann ha confirmado que el juego saldrá en PC poco después del lanzamiento de la versión para PS5.

The Last of Us Part 1 sigue a Joel Miller, un padre afligido que se abre camino entre los restos de la sociedad tras su colapso. El mundo está afectado por una peligrosa enfermedad que se transmite por el aire y que convierte a la gente en zombis descerebrados o algo peor, haciendo de las ciudades lugares peligrosos.

Una organización llamada Fireflies, que aún tiene la esperanza de encontrar una cura, le pide que acompañe a una joven, Ellie, a través del país. Parece ser inmune a la enfermedad y necesitan estudiarla para tener alguna esperanza de encontrar una vacuna.

Los jugadores toman el control de Joel durante la mayor parte del juego mientras intenta abrirse paso a través de las ciudades y el campo en su camino hacia las Luciérnagas, acosado a veces por hordas de infectados y humanos nefastos que buscan explotar el caos del nuevo mundo para su propio beneficio.

Es una historia desgarradora y una de las más expresivas de todos los juegos, llena de dilemas morales y matices de gris, que conduce maravillosamente a la magistral secuela, The Last of Us Part 2.

Las comparaciones entre las escenas mostradas en el primer tráiler de The Last of us Part 1 y las de la versión remasterizada del juego que salió en PS4 están demostrando que Naughty Dog parece errar en la fidelidad con este remake.

Algunos momentos son absolutamente idénticos en su encuadre y entrega, con la única diferencia de una notable mejora en la fidelidad visual y la animación facial.

Neil Druckmann ha dicho que los desarrolladores han podido utilizar los datos de captura de movimiento originales para acercarse mucho más a las interpretaciones reales que capturaron, y eso se nota ya en los fragmentos mostrados.

Donde más diferencias se notarán será en la jugabilidad, donde las cosas deberían parecerse mucho más a The Last of Us Part 2 en términos de fluidez y calidad de las animaciones, con una sincronización de movimientos mucho más fluida.

También se espera que la IA de los enemigos sea mucho más sofisticada, lo que podría dar lugar a combates más emergentes.

Todavía no sabemos si Naughty Dog ha cambiado alguna secuencia en el proceso, por ejemplo, abordando una de las pocas críticas del primer juego mediante el rediseño de algunos de sus puzles de escalera o balsa más repetitivos. Por ahora, sin embargo, suponemos que todo se mantendrá sin cambios.

También se puede ver en el tráiler que, al igual que en el paquete remasterizado, el juego incluirá el célebre DLC Left Behind, que retrocede en la vida de Ellie para mostrar un momento formativo de su crecimiento.

Escrito por Max Freeman-Mills.