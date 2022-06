The Last of Us Part 1 llegará a PS5 este septiembre

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - PlayStation se ha echado a perder a sí misma al filtrar accidentalmente un tráiler completo de su rumoreado remake de The Last of Us Part 1, presumiblemente con un poco de antelación respecto al espectáculo inaugural del Summer Games Fest.

El tráiler muestra un remake completo del juego que parece muy fiel a ciertos momentos clave, pero que representa un enorme paso adelante en términos de fidelidad visual. También confirma que la fecha de lanzamiento del juego es el 2 de septiembre de 2022.

También se dice que el juego se ha desarrollado para PS5 desde el principio, lo que sugiere que tendremos altas resoluciones y velocidades de fotogramas para jugar, junto con una calidad de audio presumiblemente desgarradora y háptica en el DualSense.

El tráiler no aclara si el juego llegará también a PS4, aunque The Last of Us Part 2 tenía un aspecto magnífico en esa consola, así que en teoría podría llegar al hardware más antiguo. También llegará a PC, lo que supone la primera vez que el juego está disponible en esa plataforma, aunque esa versión llegará más adelante.

Es interesante que sea la segunda vez que el juego llega a PS4, ya que fue remasterizado para el sistema al principio de su ciclo de vida.

Por ahora, no tenemos ningún detalle oficial que acompañe al tráiler, ya que el anuncio no es oficial por el momento, pero esperamos que PlayStation y Naughty Dog den más detalles muy pronto, cuando probablemente se aclaren algunas de estas cuestiones.

Escrito por Max Freeman-Mills.