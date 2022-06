God of War Ragnarok se retrasa hasta 2023, según un informe

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarok se anunció en septiembre de 2020 y, desde entonces, los fans han estado pidiendo más información y, concretamente, una fecha de lanzamiento. Sin embargo, todo lo que tenemos es que llegará en 2022.

Ahora podría haber una razón por la que Sony ha jugado sus cartas cerca del pecho, ya que los informes sugieren que Ragnarok se ha retrasado hasta el próximo año.

"Varias fuentes europeas" han revelado que el exclusivo de PlayStation se ha retrasado hasta 2023.

Según Gamereactor, que también especula que Sony podría utilizar un nuevo State of Play a finales de este verano para confirmar la nueva fecha de lanzamiento.

Sin embargo, antes de que te eches a llorar, otras personalidades de la industria no están tan seguras de la ampliación de la fecha.

Jason Schreier, de Bloomberg, ha publicado en el tablón de comentarios de Resetera que sus fuentes cercanas no han oído hablar de ningún retraso importante en el lanzamiento: Es difícil demostrar una negativa, pero "Alguien que lo sabe de primera mano" me acaba de decir que no ha oído nada sobre un retraso hasta 2023, al igual que "Alguien que podría saberlo de segunda mano"", escribió.

Supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa.

Una cosa es segura, si Ragnarok se retrasa hasta la próxima primavera, por ejemplo, dejaría a PS5 y PS4 sin muchas exclusivas importantes para la temporada navideña.

Escrito por Rik Henderson.