El remake de The Last of Us llegará este año, según un informante fiable

(Pocket-lint) - Un interesante rumor que lleva bullendo desde hace aproximadamente un año es que Naughty Dog está trabajando en un remake para PlayStation 5 del The Last of Us original.

Al parecer, el juego actualizaría el primer título en el motor utilizado por la segunda parte, y sería una actualización mucho mayor que la versión Remasterizada que salió para PS4 hace unos años.

Ahora, según Jeff Grubb de GamesBeat, que se sitúa en el extremo más fiable de la escala cuando se trata de información filtrada, el juego debería salir a finales de 2022.

Al parecer, el remake se inició de forma subcontratada, antes de que Naughty Dog se hiciera cargo del desarrollo una vez finalizado el trabajo en The Last of Us Part II, lo cual tiene sentido.

Ahora, estamos llegando a un punto en el que casi todos los filtradores apuntan a una fecha de lanzamiento del remaster que se sitúa a finales de año.

Lo que está claro a estas alturas es hasta qué punto podríamos tener una reimaginación del primer juego. Aunque Naughty Dog podría estar planeando simplemente una actualización visual sin cambios en la jugabilidad o el ritmo, es muy posible que haya diferencias más sustanciales cuando salga a la venta.

En este momento, también es una incógnita cuándo tendremos noticias oficiales sobre el proyecto o la confirmación de que se puede esperar definitivamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.