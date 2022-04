Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Al parecer, Sony está pidiendo a los desarrolladores de juegos de PlayStation que creen pruebas de tiempo de sus nuevos juegos para ofrecerlas a los suscriptores de PlayStation Plus Premium.

El nuevo nivel de PS Plus estará disponible a partir de junio y las pruebas de juegos de duración limitada forman parte de su paquete de beneficios. Por lo tanto, los estudios tendrán que crear una versión de prueba de cada nuevo lanzamiento que permita a los miembros jugar al menos dos horas de cada nuevo título.

Esto es supuestamente para todos los juegos con un valor al por mayor de 34 dólares o más (alrededor de 27 libras) - por lo que esencialmente cada nuevo lanzamiento importante en PlayStation 5 y PS4.

La información proviene de Game Developer, que también cita sus fuentes diciendo que los nuevos requisitos no son retroactivos. No verás una avalancha de juegos antiguos recibiendo ediciones contrarreloj, por ejemplo.

Además, se afirma que hay flexibilidad en las normas. Los desarrolladores tienen hasta tres meses después del lanzamiento para emitir su versión de prueba, y las pruebas limitadas en el tiempo pueden retirarse después de 12 meses del lanzamiento.

Por supuesto, todo esto podría afectar a los estudios más pequeños y a los creadores de juegos que no cuentan con grandes presupuestos, pero que quieren lanzar su juego a un precio más elevado. No en vano, un jugador podría decidir no comprar un título tras un par de horas de juego.

Los recursos para crear la contrarreloj también podrían ser escasos.

Aun así, solo se beneficiarán los que tengan el nivel Premium de PS Plus, y teniendo en cuenta que costará 13,49 libras esterlinas / 17,99 dólares / 16,99 euros al mes en el momento del lanzamiento, podría ser un grupo pequeño al principio.

Escrito por Rik Henderson.