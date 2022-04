Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Al parecer, Sony se ha puesto en contacto con los usuarios para informarles de cómo van a afectar los cambios previstos en PlayStation Plus a sus suscripciones y para asegurarles que la elección de un nuevo nivel será sencilla.

Sabemos que Sony colocará a los usuarios actualmente suscritos a PS Plus estándar en su nuevo nivel PS Plus Essential cuando el cambio entre en acción, pero no estarán atrapados en él hasta que se les acabe el tiempo: al parecer, podrán ascender a un nivel superior sobre la marcha.

Sony dice en el correo electrónico que para ello tendrás que "pagar la diferencia entre el plan actual y el nuevo, ajustada al tiempo restante de tu suscripción", lo cual es una forma poco clara de redactar las cosas.

Esperamos que eso signifique que se pague la diferencia cada mes, en lugar de una cuota única, o las personas que han acumulado sus membresías durante un par de años podrían estar hundidas.

Puedes leer el correo electrónico completo en el post de ResetEra, pero es de suponer que Sony nos dará una explicación completa de cómo funcionarán las cosas antes de que los cambios tengan lugar en junio de este año.

Escrito por Max Freeman-Mills.