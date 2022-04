Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Desde que Sony anunció su extensión a PlayStation Plus , que llegará en junio, ha habido muchas preguntas sobre los juegos que formarán parte de la biblioteca de "hasta 400" títulos.

Algunos fueron revelados durante el anuncio a fines de marzo, incluidos Marvel's Spider-Man y Spider-Man: Miles Morales, pero aparte de Mortal Kombat 11, se mencionaron algunos otros juegos de terceros.

Hemos escuchado que, a diferencia del Xbox Game Pass equivalente de Microsoft, no hay planes para agregar lanzamientos del primer día , pero ¿qué pasa con el resto?

Bueno, según el jefe de PlayStation , Jim Ryan, tendremos que esperar un poco más para averiguarlo. Sin embargo, ha declarado que contará con el apoyo de todos los principales editores y muchos más además: "Voy a jugar un poco duro para conseguirlo, pero puedo decirles que tenemos una participación masiva de editores en este programa". ”, respondió a una pregunta relacionada en el podcast oficial de PlayStation (según lo informado por VGC ).

"Tenemos todos los grandes nombres presentes".

PS Plus se dividirá en tres niveles a partir de junio, y el servicio de juegos en la nube de PlayStation Now se fusionará con el plan más caro.

Habrá PS Plus Essentials, que es básicamente lo mismo que el servicio de suscripción de PlayStation Plus existente, con PS Plus Extra y Premium agregados. Ofrecen beneficios adicionales para cuotas de membresía cada vez más altas.

Ambos incluirán acceso a una biblioteca de hasta 400 juegos clásicos y recientes dePS5 y PS4, y el nivel Premium también ofrece acceso a juegos en la nube (para que no tengas que descargarlos si no quieres) y un complemento. en la biblioteca de juegos de PS3, PS2, PlayStation original y PSP.

