Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Aunque el jefe de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, reveló que no agregará lanzamientos del primer día a sus nuevos niveles de PlayStation Plus , hay algunos juegos principales que estarán disponibles a partir de la expansión del servicio este junio.

Junto con los detalles sobre los precios y planes, la propia PlayStation confirmó varios títulos triple A que estarán disponibles para los propietarios dePS5 y PS4 que contraten la membresía PS Plus Extra o Premium.

Esto incluirá Marvel's Spider-Man y su pseudo secuela Spider-Man: Miles Morales .

Death Stranding también estará disponible entre los hasta 400 juegos descargables que se ofrecen, al igual que Mortal Kombat 11, God of War y Returnal.

Aunque los formatos específicos aún no se han confirmado, Returnal es una exclusiva de PlayStation 5, por lo que esperamos que los juegos de Spider-Man de la generación actual también formen parte del nuevo servicio sin costo adicional.

Sin duda, se revelarán otros juegos antes del lanzamiento del nuevo PS Plus en junio. Si estuviéramos apostando gente, apostaríamos cinco dólares a que Demon's Souls también está en la lista.

El resto estará compuesto por juegos de PS4 y PS5, tanto clásicos como más recientes.

Los nuevos niveles de PS Plus serán Essential, que en realidad es lo mismo que la oferta paga actual; Extra, que te da acceso a hasta 400 juegos para descargar; y Premium, que agrega cientos de juegos de PS3, PS2, PlayStation original y PSP para jugar en la nube o descargarlos donde corresponda (al igual que PS Now, que se fusionará con Plus).

La suscripción mensual a PS Plus Extra comienza en £ 10,99 / $ 14,99 / € 13,99, mientras que PS Plus Premium comienza en £ 13,49 / $ 17,99 / € 16,99 por mes.

Escrito por Rik Henderson.