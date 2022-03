No esperes juegos de PS5 del primer día en el nuevo PS Plus

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los planes de Sony para una PlayStation Plus relanzada y sustancialmente ampliada han estado causando sensación desde que se detallaron ayer, y una de las informaciones más interesantes ha llegado a través de una entrevista con Jim Ryan.

Hablando con Gamesindustry.biz , reveló muchos detalles sobre cómo Sony está abordando el cambio en su servicio de membresía, con el espectro obvio en el fondo siendo el Xbox Game Pass de Microsoft.

Un punto importante de comparación entre las bibliotecas de juegos que cada uno ofrecerá tiene que ver con la cuestión de las fechas de lanzamiento: el servicio de Microsoft obtiene sus juegos propios sin costo adicional en el momento en que están disponibles, desde Forza Horizon 5 y Halo Infinite hasta Starfield cuando esté disponible. llega

Ese no es el enfoque que tomará PlayStation, según Ryan: "Este no es un camino que hayamos seguido en el pasado. Y no es un camino que vamos a seguir con este nuevo servicio".

"Sentimos que si hiciéramos eso con los juegos que hacemos en PlayStation Studios, ese círculo virtuoso se rompería. El nivel de inversión que necesitamos hacer en nuestros estudios no sería posible, y creemos que la consecuencia El efecto sobre la calidad de los juegos que hacemos no sería algo que los jugadores quisieran".

Eso hace que suene bastante definitivo por ahora que no tendrás acceso gratuito el día del lanzamiento de, por ejemplo, God of War Ragnaök cuando salga, pero Ryan en realidad no es tan definitivo, lo que confirma que "las cosas pueden cambiar muy rápidamente". en esta industria", por lo que el enfoque de PlayStation bien podría cambiar en el futuro.

Escrito por Max Freeman-Mills.