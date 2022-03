¿PS Plus está caído? Los juegos de PS5 y PS4 vuelven a estar en línea

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus se cayó durante gran parte de hoy. Sin embargo, los propietarios dePS5 y PS4 de todo el mundo ahora ven que el servicio vuelve a estar en línea.

Los problemas comenzaron temprano esta mañana (hora del Reino Unido) y afectaron a los usuarios que descargaron e instalaron el nuevo software del sistema en sus consolas.

Tuvimos problemas con Grand Theft Auto Online y FIFA 22, y no pudimos acceder a los modos de juego multijugador en línea en ninguno de los dos. Pero ahora ambos aparentemente están trabajando de nuevo.

En el caso de FIFA 22, volvíamos a la pantalla del menú de Ultimate Team cada vez que intentábamos iniciar una partida (en todos los modos multijugador). GTA Online presentó un problema aún mayor: afirmaba que ni siquiera teníamos una membresía activa de PS Plus.

El mismo problema fue ampliamente informado para muchos otros juegos en línea y por muchos usuarios.

PlayStation aún no ha comentado sobre la interrupción o por qué sucedió. Su cuenta de Twitter del servicio de atención al cliente del Reino Unido, @AskPS_UK , no se ha actualizado desde que declaró que estaba "consciente de que algunos jugadores estaban experimentando problemas con la funcionalidad de PlayStation Plus" en las respuestas a los jugadores preocupados.

El nuevo software del sistema estuvo disponible por primera vez hoy, miércoles 23 de marzo de 2022. Agrega control de voz, mejoras en la interfaz de usuario y una serie de correcciones.

Escrito por Rik Henderson.