¿Sony está ampliando la retrocompatibilidad de PS5?

(Pocket-lint) - Sony puede estar ampliando las capacidades de compatibilidad con versiones anteriores dePlayStation 5. Varios juegos de PS3 han aparecido en PlayStation Store con precios, por lo que no solo están disponibles a través de PS Now .

De hecho, algunos ni siquiera figuran en el servicio de transmisión en la nube de PlayStation.

Hasta ahora, solo los títulos de PlayStation 4 han estado disponibles en PS5. Pero una solicitud de patente reciente de Mark Cerny de Sony insinuó que se está desarrollando más software de emulación.

Según lo informado por VGC , la patente titulada "compatibilidad con versiones anteriores mediante el uso de reloj falso y control de frecuencia de grano fino" podría permitir que los juegos de PlayStation más antiguos se emulen correctamente.

Varios usuarios de Twitter han visto juegos de PS3 en PlayStation Store, incluido @adventkamen, que encontró dos títulos de Prince of Persia, The Forgotten Sands y The Two Thrones HD, a $ 17,99 y $ 13,49 respectivamente.

Otros han visto Dead or Alive 5 por £ 7.99 en la tienda del Reino Unido. Eso no está disponible en PS Now.

Todavía no se sabe si estos juegos funcionan de manera efectiva en este momento o son marcadores de posición (aún tenemos que probarlos nosotros mismos), pero podría ser parte del plan maestro muy especulado de Sony para enfrentarse a Xbox Game Pass Ultimate al combinar PS Now con PlayStation. Además y cobrando una cuota de suscripción.

Mientras que la pseudo-secuela de PaRappa the Rapper, Um Jammer Lammy, finalmente esté disponible en algo que no sea PSOne, ¿dónde nos registramos?

