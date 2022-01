Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - En la conferencia de prensa de Sony CES 2022 , el CEO de PlayStation, Jim Ryan, subió al escenario para confirmar oficialmente el nombre de su casco de realidad virtual de segunda generación para PS5: PlayStation VR2 (o PS VR2 para abreviar).

Para mostrar las capacidades de los próximos auriculares, hay un juego AAA completamente nuevo, un título específico de realidad virtual llamado Horizon: Call of the Mountain , desarrollado por Guerrilla Games y Firesprite. Estamos seguros de que los fanáticos de Aloy estarán más entusiasmados con esta realidad virtual específica. Echa un vistazo al tráiler oficial a continuación:

Ryan no fue tan lejos como para revelar el auricular en sí, pero confirmó una serie de características de PS VR2. Ofrecerá seguimiento ocular y renderizado foveado, ofrecerá un campo de visión de 110 grados e incluirá retroalimentación háptica para vibraciones sutiles que se sumarán a la inmersión del usuario.

En términos de fidelidad visual, Ryan lo describió como "el mejor de su clase", confirmando la capacidad "4K HDR". Eso es mucha resolución y un poco de sobreventa: como revela un blog oficial de PlayStation , los auriculares ofrecerán 2000 x 2040 píxeles por ojo. Son posibles frecuencias de actualización de 90 Hz y 120 Hz.

Hay un sistema de detección de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes), cuatro cámaras integradas para el seguimiento de los auriculares y el controlador, una cámara de infrarrojos para el seguimiento ocular por ojo, y un micrófono y unos auriculares integrados.

Los controladores incluidos, llamados controladores PlayStation VR Sense, también ofrecerán retroalimentación háptica, con Ryan comentando que los jugadores podrán "sentir e interactuar con los juegos de una manera mucho más visceral".

La gran pregunta en nuestros labios, sin embargo, es cuándo se lanzarán los auriculares. Guerilla Games está actualmente ocupado dando los toques finales a Horizon: Forbidden West, el 18 de febrero. Se acercan tiempos emocionantes de realidad virtual para los usuarios de PlayStation 5, basados ​​en esta gran parte de las noticias de CES 2022, pero nos preguntamos cuánto tiempo tendremos. esperar.

Correcciones - [05/01/2022] Una versión anterior de este informe sugirió una fecha de lanzamiento del 18 de febrero, lamentamos este error: esa fecha es cuando se lanzará Horizon: Forbidden West, no Call of the Mountain o PSVR2.