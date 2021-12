Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sony ha presentado un pequeño bono de temporada navideño para los jugadores que no tienen una suscripción a PlayStation Plus, en forma de un fin de semana de juegos multijugador gratuitos el próximo fin de semana, el 18 y 19 de diciembre.

Si bien el fin de semana no significa que obtendrás acceso gratuito a los juegos que no tienes, te permitirá comenzar con las partes multijugador en las que no hayas podido ingresar, dándote un par de días de PlayStation Plus.

Sumérjase en los modos multijugador en línea de sus juegos favoritos de PS4 y PS5 sin una membresía de PlayStation Plus durante nuestro fin de semana multijugador en línea del 18 de diciembre a las 12:01 a.m. al 19 de diciembre a las 11:59 p.m. (hora local) pic.twitter.com/WXMW4lUCYM - PlayStation (@PlayStation) 13 de diciembre de 2021

El propio marketing de PlayStation en torno al evento incluye Call of Duty: Vanguard y FIFA 22, entre otros, pero la realidad es que puedes usar el acceso en cualquier título que quieras, siempre y cuando se ofrezca multijugador.

Presumiblemente, Sony esperará que muchas personas prueben el servicio y estén lo suficientemente convencidas como para mantenerlo con un plan pagado una vez que termine el fin de semana. Eso también, por supuesto, los vería obtener acceso a los juegos gratuitos mensuales que ofrece PlayStation, y los diversos descuentos adicionales y bonificaciones en el juego que PlayStation Plus también le ofrece.