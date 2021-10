God of War llegará a PC en 2022

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - God of War, el juego del año 2018 de muchas personas y una de las exclusivas más celebradas que PlayStation haya lanzado para sus consolas, llegará a PC en 2022.

Una página de la tienda del juego se publicó en Steam , antes de ser confirmada por la propia Sony , permitiendo a los usuarios reservarlo por £ 39.99 o $ 49.99 antes de la fecha de lanzamiento del 14 de enero de 2022. Es parte de una estrategia clara de Sony para traer lo que han sido exclusivas de consola para PC.

El juego se une a otros como Horizon Zero Dawn y Days Gone de los últimos meses, y solo servirá para ampliar la audiencia de la serie antes de la aparición de God of War Ragnarök , una secuela directa, más adelante en 2022.

El reinicio de 2018 está protagonizado por el antihéroe espartano Kratos, lamentando la muerte de su esposa y llevando a su hijo Atreus a un viaje espectacular, y ganó grandes elogios no solo por su juego lleno de acción, sino también por la ternura con la que trató a un juego previamente simplista. héroe.

Las mejores ofertas de Amazon US Prime Day 2021: ofertas seleccionadas aún en vivo Por Maggie Tillman · 20 Octubre 2021

El juego recibió un parche para desbloquear velocidades de cuadro y resoluciones más altas en PlayStation 5, pero su aparición en PC les dará a los jugadores más control que nunca sobre cómo se ve, llevando su configuración gráfica al máximo.

Habrá soporte para la función DLSS de Nvidia , junto con el soporte de pantalla ultra ancha 21: 9 y otras opciones gráficas que deberían hacer que se vea aún más impresionante de lo que ya tiene.