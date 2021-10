Dbrand vuelve a vender placas oscuras para PS5 nuevas y mejoradas, con rejillas de ventilación

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Dbrand ciertamente sabe cómo provocar una tormenta de polvo: hizo mucho ruido el fin de semana cuando Sony mató a sus populares (y difíciles de encontrar) Darkplates , robando a los clientes la forma de personalizar sus PS5 en el proceso.

Ahora se anuncia que Darkplates está de regreso, pero con un rediseño que debería dificultar que Sony justifique cualquier intento de matarlos una vez más. Los cambios son bastante obvios: desaparecieron las puntas de las alas distintivas de la PS5 y se encuentran las rejillas de ventilación en la parte inferior y superior de la consola.

Dbrand dice que esto debería mejorar el rendimiento térmico al hacer circular más aire a través de la consola, y también significa que su PlayStation 5 se verá sustancialmente diferente a un modelo original, ya sea que elija las placas en negro, gris o blanco.

Los nuevos modelos ya están en reserva a través de Dbrand , por lo que no hay duda de que todo esto ha sido parte de un astuto plan de publicidad, pero eso no significa que no haya consecuencias interesantes. Otra publicación extensa de Reddit de la compañía reconoce que incluso con los bordes suavizados, Sony podría tener problemas con las placas.

Tendremos que ver si surgen más acciones legales, pero mientras tanto, también será interesante descubrir cómo esas rejillas de ventilación afectan la salida de ruido de la PS5. De manera similar, aunque el marketing de Dbrand confirma que la PS5 funciona más fría sin paneles laterales, como justificación de sus ventilaciones, no muestra los resultados de la prueba con sus propios paneles adjuntos, por lo que si marcan una gran diferencia será una pregunta abierta hasta que Embarcacion.