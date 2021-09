Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Insomniac Games es claramente un par de manos seguras: su trabajo con la franquicia Spider-Man en PS4 y PS5 le ha ganado la confianza de Marvel, desde el punto de vista de las cosas.

Después del éxito estelar tanto de Marvels Spider-Man como del juego expansivo Miles Morales , hay una secuela completa en camino: Marvels Spider-Man 2. Aquí están todos los detalles clave que necesita saber.

Sony cautivó al mundo cuando lanzó el tráiler anterior del próximo juego de Spider-Man durante su evento de exhibición en septiembre de 2021, un anuncio que surgió relativamente de la nada (por mucho que supusiéramos que eventualmente habría una secuela.

A diferencia de algunos de los otros avances de ese evento, también tenemos una línea de tiempo para anticipar: termina con la fecha de 2023. Eso significa que sabemos que el juego aún está muy lejos de ser lanzado, pero también significa que no Necesitamos hacernos ilusiones sobre una fecha más conveniente.

Si bien surgió durante una transmisión dedicada a la PS5, algunos otros títulos en exhibición también están destinados a la PS4, como títulos de generaciones cruzadas. Hasta ahora, parece que Spider-Man 2 no será uno de esos: se ha anunciado como exclusivo para la consola de próxima generación.

Sin embargo, dado que Miles Morales sonaba igual hasta más cerca de su lanzamiento cuando se confirmó su versión de PS4, no moriríamos exactamente de sorpresa si resultara que Spider-Man 2 también se abrirá camino de una manera menos impresionante desde el punto de vista gráfico. al hardware más antiguo.

El avance de arriba es bastante corto, pero es suficiente para obtener algunos datos clave sobre la historia del juego. Tal como dejó en claro el final de Miles Morales, ahora hay dos Spider-Men en la ciudad de Nueva York, con Miles y Peter Parker trabajando juntos para acabar con las amenazas.

Eso también es lo mejor, ya que el tráiler también revela que Venom, uno de los adversarios más temibles de Spidey, se une a la fiesta. Asumirías que el simbionte es un mal tipo al que superar, pero no podemos estar realmente seguros de eso.

Después de todo, la voz en off del tráiler deja en claro que Venom está tratando de vencer a quienquiera que esté hablando, como podría ser Spider-Man. Entonces, no es imposible que un equipo pueda estar en las cartas. La llegada de Venom fue objeto de burlas en el final del primer juego de Spider-Man, y el simbionte parecía apuntar a Harry Osborn, lo que haría aún más probable que pudiera ser un Venom más amigable.

Mientras tanto, volviendo a esa voz en off, la teoría más común es que pertenece al villano Kraven the Hunter, un miembro fundador de Sinister Six que anhela hacer de Spider-Man su próximo gran trofeo. Veremos cómo le va una vez que finalmente podamos jugar el juego.

Si bien el primer avance del juego no presenta ningún modo de juego, nos muestra lo suficiente como para hacer algunas suposiciones sobre lo que haremos en Spider-Man 2. En primer lugar, con suerte tendremos la oportunidad de jugar como Peter Parker y Miles Morales.

Esto significará acceso a dos conjuntos diferentes de movimientos y poderes: Peter usa más dispositivos y Miles cuenta con un repertorio más amplio de habilidades sobrenaturales. Podría ser un juego de forma realmente libre, especialmente si ofrece un cambio de personaje sobre la marcha.

Por supuesto, dado el logotipo de Spider-Man con respaldo negro que parpadea cerca del final del primer tráiler, también es muy posible que Insomniac nos deje jugar como un Spider-Man cuyo traje ha sido tomado por Venom, como en el tercera película de Sam Raimi e innumerables cómics.

Eso podría ser una ballena de un momento, con un conjunto de movimientos diferente y opciones de combate para explorar, pero no podemos dejarnos llevar por la emoción dado que está lejos de estar confirmado en esta etapa. ¡Solo el tiempo lo dirá, en última instancia!