Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se acerca Ragnarök: el próximo título de God of War ahora está confirmado, después de un largo período de rumores, y Sony recientemente lo terminó con un avance completo del juego.

Se ve absolutamente hermoso y continuará la historia de Kratos y Atreus algunos años después del final del último juego. Sigue leyendo para descubrir todos los detalles clave que necesitas saber, pero ten cuidado: ¡este artículo contiene algunos spoilers del final del último juego!

Sony nos dio un espectáculo adecuado en septiembre de 2021 cuando usó su evento Showcase como la oportunidad de mostrar Ragnarök correctamente por primera vez: sabíamos que el juego estaba en camino, pero no tenía un título y mucho menos jugabilidad.

Anteriormente, habíamos tenido un avance que puede encontrar a continuación, lanzado casi exactamente un año antes del último avance y que no confirma casi nada.

Sin embargo, una cosa que sí nos dio fue una ventana de lanzamiento de 2021, que sabemos que desde entonces se ha retrasado. Se puede culpar en gran medida a la pandemia mundial, pero aún no tenemos una nueva ventana de lanzamiento para anticipar. Sin embargo, basándonos en la impresionante jugabilidad del último tráiler, esperamos que se esté preparando un lanzamiento en 2022.

El final de God of War de 2018 contenía algunas revelaciones rápidas, ¡así que deja de leer si no lo has terminado!

Al final del juego, descubrimos que Atreus se llamaba Loki al nacer, lo que sugiere que él mismo es parte del panteón nórdico del que Kratos ha estado tratando de esconderse. La muerte de Baldur desencadena el comienzo de Fimbulwinter, una plaga de hielo que precede al propio Ragnarök, que acaba con el mundo.

Desde el primer tráiler de Ragnarök, podemos ver que han pasado algunos años y Atreus ha crecido un poco, en sus incómodos años de adolescencia. Está claro que los dioses nórdicos vienen por Kratos, entre ellos Freya, que todavía está de luto por Baldur, y en el fondo no se puede ignorar la presencia de Thor.

Mimir, tu amigable cabeza parlante del último juego, está regresando, y por lo que parece, está preparando un plan para liberar al encarcelado Tyr, el dios de la guerra de la mitología nórdica, para que te ayude a luchar contra los otros dioses. . Ya sea que funcione tan simple como parece, le dejaremos ser el juez.

Está claro por el avance del juego que las cosas están dando algunos pasos evolutivos en Ragnarök; podemos ver eso en los destellos de combate que obtenemos. Por un lado, Atreus parece tener ahora habilidades de invocación, montado en un ciervo espectral en un punto.

Kratos tiene un montón de habilidades nuevas, incluido un conjunto de movimientos de estilo garfio, y presumiblemente esta vez no tendremos que esperar demasiado antes de poner nuestras manos en Blades of Chaos. También hay claramente diversos enemigos nuevos contra los que luchar, incluido el Dreki, parecido a un cocodrilo, y el regreso de los centauros (con suerte, sus muertes no serán tan espantosas como en God of War III).

El mundo también se está expandiendo en términos geográficos: God of War en 2018 nos permitió visitar seis de los nueve reinos del mito nórdico, pero Ragnarök lo expandirá para abarcar toda la gama, y vemos destellos de ciudades activas y bulliciosas en el tráiler. Esa es una nueva apariencia para God of War, y nos preguntamos si podría generar más diálogo y líneas de búsqueda con carácter.

También hay momentos en los que Kratos toma un trineo tirado por perros para cruzar agua helada, junto con regresos a la navegación que fue tan prominente en el último juego, por lo que está claro que estaremos atravesando mapas grandes una vez más.

Más allá de eso, no sabemos mucho más, pero los ruidos provenientes de Santa Monica Studio indican que el juego será más grande que su precuela en la mayoría de las formas en las que puedas pensar, por lo que también asumimos que lo habrá una vez. volverá a ser un extenso sistema de elaboración y árbol de actualización de armas.

Para obtener más información sobre el juego, puede consultar la publicación del blog de PlayStation que lo presenta, pero de lo contrario, tendremos que esperar a que salgan más avances e información con el tiempo.