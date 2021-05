PlayStation venderá PS5 en Europa directamente a los clientes

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Obtener una PlayStation 5 ha sido una gran prueba para muchas personas durante los últimos seis meses, adquiriendo cualidades casi míticas mientras millones de personas luchan por tener en sus manos la oferta de próxima generación de Sony.

Sin embargo, los posibles clientes en los Estados Unidos han tenido una vía abierta para ellos que la mayor parte del mundo no ha podido emular: PlayStation Direct, la tienda en línea directa al cliente de Sony. Ha estado vendiendo PS5 en oleadas todo este tiempo, utilizando códigos de acceso y las temidas colas a las que todos estamos acostumbrados.

La tienda se estableció a fines de 2019 y ahora parece que se expandirá fuera de los EE. UU., Y Sony está cumpliendo con un plan de expansión. Un evento para inversores esta semana aclaró sus planes y confirmó que PlayStation Direct está previsto para Europa en el próximo año financiero, que finaliza en marzo de 2022.

Según Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, durante la presentación, el objetivo es duplicar el crecimiento de PlayStation Direct de EE. UU.: "Planeamos un crecimiento adicional del 300 por ciento durante este año fiscal, ayudado por nuestro próximo lanzamiento en Europa".

No está claro exactamente cuándo llegará ese lanzamiento en este momento, y los consumidores no deberían esperar una bala de plata cuando se trata de la disponibilidad de PS5. Parece que la escasez de consolas no está disminuyendo mucho, por lo que si bien una nueva forma de comprar una es útil, no necesariamente hará que hacerlo sea un asunto trivial.

Escrito por Max Freeman-Mills.