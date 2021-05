Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sony ha esbozado planes para fortalecer su base de usuarios de 160 millones a mil millones, con la inversión en PlayStation Now promocionada como un pilar clave para ayudar a lograr el crecimiento.

Como parte del anuncio de la reunión de estrategia corporativa de la empresa, el presidente y presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, describió los planes a los inversores que incluían detalles sobre sus próximos objetivos.

El principal de ellos es el plan para aumentar la cantidad de personas conectadas a un dispositivo o entretenimiento de Sony en una cantidad considerable, más de seis veces la comunidad actual, con la ayuda de su plataforma de juegos en la nube, PlayStation Now.

"Sony tendrá como objetivo aumentar la participación de los usuarios de PlayStation Network como el servicio y la comunidad DTC más grande del Grupo Sony fortaleciendo el servicio de juegos de transmisión en la nube PlayStation Now", se lee en el anuncio.

"Sony tiene la intención de seguir invirtiendo o asociándose con estudios externos, además de invertir en sus estudios internos para mejorar su oferta de software".

Después de su lanzamiento en 2014, PS Now presenta cientos de títulos de sistemas PlayStation anteriores, lo que permite a los suscriptores transmitir juegos directamente a su consola.

Además de fortalecer la plataforma con inversiones adicionales, en el anuncio no se detallaron objetivos ni plazos específicos. Y aunque este es un paso alentador para PS Now, ya que parece competir con Xbox Game Pass y xCloud , no sorprende que Sony esté interesado en mejorar el servicio. Después de todo, recientemente, finalmente, comenzó a permitir a los jugadores transmitir títulos de PlayStation Now en 1080p .

Entonces, solo el tiempo dirá cuánta inversión invertirá Sony en PS Now, y qué éxito tendrá al intentar alcanzar sus elevados objetivos de base de usuarios.

Escrito por Conor Allison.