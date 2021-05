Sony advierte que las existencias de PS5 escasearán hasta 2022

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si has estado esperando una eternidad para tener en tus manos la PlayStation 5 , bueno, odio decírtelo, pero es posible que tengas que esperar aún más.

Sony no espera que la situación del suministro mejore este año, según su director financiero, quien, según se informa, habló con analistas después de un informe de ganancias reciente. Hiroki Totoki afirmó que Sony no puede satisfacer la demanda, según Bloomberg , y espera que las restricciones continúen en 2022. "Incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestro suministro no lo haría . No ser capaz de cubrir la demanda ”, dijo Totoki.

Sony espera producir al menos 14,8 millones de consolas PS5 en el año financiero que comienza en abril de 2021. Se vendieron 7,8 millones hasta el 31 de marzo de 2021.

Tenga en cuenta que el jefe de Sony, Jim Ryan, le dijo recientemente al Financial Times que el suministro de PS5 mejoraría a lo largo de 2021: "El ritmo de mejora en la cadena de suministro aumentará a lo largo del año, por lo que para cuando lleguemos a la segunda mitad , vas a ver números realmente decentes ".

Los mejores juegos de PS4 2021: los mejores juegos de PlayStation 4 y PS4 Pro que todo jugador debe tener Por Rik Henderson · 17 Abril 2021 Hemos reunido una lista de juegos que vale la pena agregar a su biblioteca, con muchas gangas disponibles también.

Pocket-lint realiza un seguimiento regular de las actualizaciones de existencias para la consola de próxima generación aquí. Ahora está a la venta general en los EE. UU. Y el Reino Unido, pero las existencias aún son muy escasas.

Escrito por Maggie Tillman.