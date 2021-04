Among Us finalmente se dirige a PS4 y PS5 a finales de este año.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Among Us, que se lanzó por primera vez para dispositivos móviles hace tres años, llegará a las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 a finales de este año.

Sony anunció que el exitoso juego de deducción social se dirigirá a su plataforma durante una presentación de State of Play el 29 de abril de 2021. La cuenta oficial de Twitter Among Us confirmó más tarde la noticia y reveló que el juego contará con capacidades de juego cruzado y multijugador en línea. También vendrá con una piel, un sombrero y una mascota exclusivos de la plataforma, que tendrán el tema de la clásica franquicia de PlayStation Ratchet and Clank.

ENTRE NOSOTROS - LLEGAMOS A PLAYSTATION



¡prepárate para dar la bienvenida a una tripulación completamente nueva a bordo!

en las consolas PS4 y PS5 a finales de este año

piel, sombrero y mascota exclusivos de Ratchet & Clank

crossplay y multijugador en línea



dile a tus amigos pero lo más importante .. dile a tus enemigos je pic.twitter.com/E6BduFfNwU - Among Us (@AmongUsGame) 29 de abril de 2021

Among Us es desarrollado y publicado por Innersloth. Se lanzó por primera vez en iOS, Android y Windows en 2018, con juego multiplataforma entre todas las plataformas. El juego también se portó para Nintendo Switch a fines del año pasado, y llegará a las consolas Xbox en algún momento de 2021.

El juego explotó en popularidad en 2020 y se convirtió en uno de los juegos móviles más descargados del año. En particular, los congresistas estadounidenses Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar transmitieron en vivo el videojuego en Twitch como parte de un evento inusual de divulgación de votantes, y fue un éxito viral masivo .

Escrito por Maggie Tillman.