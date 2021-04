Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Housemarque, el desarrollador del nuevoReturnal exclusivo de PlayStation 5 , ha agradecido a Sony por arriesgarse en su juego.

Como leerá en nuestra revisión de cinco estrellas , es un tipo diferente de exclusiva: se aleja de las aventuras de acción de gran presupuesto como Uncharted y The Last of Us, y ofrece algo más de nicho, complejo y quizás polarizador en su lugar.

Ha llevado al CEO y cofundador Ilari Kuittinen a publicar una carta pública en la que agradece a su "socio editor" que la haya cumplido durante todo el proceso de desarrollo: "En la era en la que los editores de juegos corren cada vez menos riesgos creativos, estamos realmente agradecidos de nuestro socio editorial Sony, que nos ha brindado la oportunidad de trabajar en algo muy arriesgado y nos ha brindado un apoyo fantástico durante todo el proyecto ”, escribió.

"Estamos eternamente agradecidos por tener esta oportunidad".

Esperamos sinceramente que su éxito de ventas coincida con el crítico, ya que esa será la prueba final que SIE necesita para permitirle asumir riesgos similares en otros estudios más pequeños y diferentes estilos de juego.

Eso no quiere decir que nos gustaría ver el final de los títulos más taquilleros de antaño (¿podemos tener Days Gone 2, por favor?), Pero nos gustaría que hubiera un mejor equilibrio entre lo grande y lo audaz.

Después de todo, la propia PlayStation 5 no es convencional. Todo lo que necesitamos son las nuevas ideas creativas para acompañarlo.

Returnal estará disponible para PS5 a partir de mañana, viernes 30 de abril de 2021. También puedes ver una transmisión de State of Play con la nueva jugabilidad de Ratchet & Clank: Rift in Time exclusivo de PS5 más tarde hoy. Consulte aquí para obtener más detalles .

