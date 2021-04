Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las cosas parecen estar cambiando detrás de escena en Sony, con sus tácticas en los juegos de PlayStation aparentemente virando hacia favorecer en gran medida los títulos grandes y taquilleros.

Uno de estos próximos juegos es un nuevo remake del primer The Last of Us, que inicialmente salió para PS3 antes de ser remasterizado por primera vez para PS4.

Según un jugoso informe de Jason Schreier en Bloomberg , el juego inicialmente estaba siendo manejado por un estudio diferente bajo el mando de Sony, y podría haber estado destinado a venir en un paquete con The Last of Us Part II.

Eso obviamente no ha sucedido, y el juego ha pasado de nuevo bajo el ala de Naughty Dog, dada su experiencia y familiaridad con la IP que creó en 2013.

No está nada claro qué tan avanzado está el remake en este momento, y también es confuso si se trata de otro remaster de alta fidelidad, que agrega detalles y destreza gráfica, o un remake más amplio que podría desviarse del original.

Sin embargo, el contexto más amplio detrás de esta historia es que Sony parece estar consolidando sus esfuerzos y alejándose de hacer juegos más pequeños como proyectos independientes.

En cambio, según el informe de Schreier, el objetivo son los éxitos de taquilla: grandes juegos AAA que impulsan las ventas y, con suerte, establecen franquicias. Sin embargo, Days Gone se menciona como un ejemplo de un juego que, aunque sea rentable, no obtendrá una secuela después del largo tiempo de gestación que tardó en llegar al mercado.

Claramente hay un cambio en el aire en algunos niveles de la estrategia de Sony para PlayStation, con la táctica de Xbox Game Pass de Microsoft y las compras de los desarrolladores potencialmente haciendo olas. Mientras tanto, esperaremos escuchar más noticias sobre el remake de The Last of Us, aunque no estaremos conteniendo la respiración como si fuera inminente de alguna manera.

Escrito por Max Freeman-Mills.