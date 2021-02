Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Desde que salió la PS5, uno de los pocos desafíos a los que se enfrentan quienes han tenido la suerte de conseguir uno ha sido el espacio de almacenamiento. El SSD de 825 GB de la consola significa un número real utilizable de 667 GB, y se llena muy rápido.

Si eres un jugador de Call of Duty, entre Warzone, Cold War y Modern Warfare, te habrás despedido de más de la mitad de un solo golpe. Como muchos otros, nos hemos aferrado al hecho de que Sony dijo antes del lanzamiento que se acercaba la capacidad de expandir el almacenamiento interno de la PS5.

Su video oficial de desmontaje muestra lo fácil que es acceder a una ranura NVMe adicional en la consola, donde se podría agregar un nuevo SSD siempre que pudiera coincidir con las especificaciones necesarias para los juegos de la PS5, pero la funcionalidad no está activada en este momento.

Sin embargo, eso podría cambiar pronto: Bloomberg informa que este verano llegará una actualización de firmware para permitir la expansión de SSD, que será música para los oídos de muchos jugadores.

Curiosamente, el informe también dice que la actualización del firmware desbloqueará nuevas configuraciones de ventilador para la PS5 para dejar enfriar esa unidad adicional, eso suena completamente sensato, aunque cualquiera que tenga una PS4 desconfiará de cualquier cosa que pueda hacer que la configuración de sonido sea más fuerte. La PS5 es agradable y silenciosa por ahora, por lo que es de esperar que agregar su propia SSD no termine con eso.

Sony aclaró por su cuenta que no ha fijado una fecha para la funcionalidad y no tiene nada que anunciar, por lo que no tenemos una indicación de cuándo podemos esperarlo con mayor precisión, pero tan pronto como se publique, Tendremos una guía lista que te mostrará cómo realizar el proceso por ti mismo.

Escrito por Max Freeman-Mills.