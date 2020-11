Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 encabeza un período de Black Friday realmente fuerte en el lado de los videojuegos: mientras que las consolas no han tenido muchos descuentos, los precios de los juegos han bajado a la izquierda, a la derecha y al centro.

Los jugadores en los EE. UU. Han podido comprar TLOU2 durante unos días al 50% de su precio normal, una ganga si se tiene en cuenta lo recientemente que salió y lo aclamado por la crítica, y ahora Amazon Reino Unido se ha divertido. .

Puede obtener el juego por £ 30.99 , que no es la mitad de precio, pero está lo suficientemente cerca como para sentir lo mismo, pero está lejos de ser el único clásico de Sony al que se le ha aplicado un buen trato.

De hecho, clásico es la palabra clave aquí, ya que es la gama de títulos de PlayStation Hits a los que se les ha aplicado un recorte del 50% en todos los ámbitos, lo que los reduce a £ 7.99 de su precio normal de £ 15.99.

Estos incluyen algunos de los mejores juegos jamás lanzados, incluidos Uncharted 4 , Bloodborne , Horizon Zero Dawn , Ratchet and Clank y, de hecho, el primer The Last of Us Remastered .

Esa es una gran alineación, y por £ 8 tendrás en tus manos un éxito de buena fe , lo que decidas elegir. Mientras tanto, también funcionarán en una PS5, si tienes o planeas adquirir una consola más nueva.

Escrito por Max Freeman-Mills.