Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si ha estado soñando con otra oportunidad para obtener sus guantes en una PlayStation 5 , entonces, lo siento, son malas noticias por ahora: la consola está completamente "agotada", confirmó el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, en una entrevista con Tass. , la Agencia de Noticias de Rusia.

Si bien es poco probable que esto sea una sorpresa para muchos, los revendedores han estado acumulando acciones; Se cree que los grupos del crimen organizado robaron cientos de envíos de Amazon y reemplazaron los pedidos de los compradores con artículos no relacionados; es la historia detrás de escena lo que es interesante sobre por qué la demanda ha superado la oferta.

Crear la consola durante el bloqueo, con restricciones de viaje y distanciamiento social, significó que "tuvimos que hacer toda la preparación de fabricación por cámara de forma remota", dijo Ryan. "Imagínese eso para un dispositivo de precisión como la PlayStation 5."

Por supuesto, no está agotado para siempre, ya que Ryan confirma que ahora está "pasando mucho más tiempo tratando de aumentar la oferta para satisfacer esa demanda". Pero si lo que busca es una PS5, y no a través de un revendedor, tendrá que esperar hasta 2021. Y todavía no hay una fecha específica establecida.

Es una situación similar para Xbox, con el éxito de la Serie X , que también sale de las estanterías (virtuales) de todo el mundo. Entonces, aunque la próxima generación ya está aquí, tendrás que tener un poco de paciencia para subirte al tren. Por el 2021 ya.

Escrito por Mike Lowe.