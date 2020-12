Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - LaPlayStation 5 ya está demostrando ser un gran éxito: se dice que es la consola de juegos más vendida de todos los tiempos.

Es fácil ver por qué. Es resplandeciente en su aspecto de rascacielos y cuenta con una verdadera tecnología del siguiente nivel, pero ¿qué puedes hacer exactamente con él además de jugar?

Hemos preparado una guía útil para cualquiera que haya comprado recientemente una PS5 o la PS5: Edición digital, o que encuentre una debajo del árbol de Navidad. Estos son los mejores consejos y trucos que hemos encontrado.

Si ya posee una PlayStation 4 y desea configurar su PS5 con la configuración existente y los juegos instalados, puede transferir archivos desde su PS4 a la nueva PS5 a través de su red local.

Necesitará el software del sistema más reciente en ambas consolas, así que asegúrese de que estén actualizados primero. También deberá asegurarse de que sus trofeos estén sincronizados (presionando opciones cuando vea sus trofeos y seleccione Sincronizar con PlayStation Network).

Ahora necesita configurar ambas consolas para la transferencia. Puede hacerlo conectándolos a ambos a través de Wi-Fi al enrutador de su hogar o mediante cables LAN. Este último es definitivamente más rápido.

Si solo tiene un cable LAN, asegúrese de que ambas consolas estén conectadas a través de Wi-Fi al enrutador, luego conecte el cable LAN al puerto Ethernet de cada consola.

Una vez conectado, encienda ambos y diríjase a la configuración de su PS5. Toque Sistema, luego Software del sistema y seleccione Transferencia de datos. Pulsa Continuar.

Tu PS4 debería aparecer en la siguiente pantalla. Selecciónelo y tan pronto como aparezca Preparar para transferencia de datos, mantenga presionado el botón de encendido en su PS4 hasta que escuche un pitido.

Luego puede seleccionar todo el contenido que desea transferir y seleccionar Star Transfer.

Esto puede parecer un consejo extraño, pero si coloca la PlayStation 5 estándar en su extremo, algo para lo que claramente está mejor diseñado, un disco no entra en la unidad en la dirección más natural.

En su lugar, debe mirar hacia la parte superior del Blu-ray o del juego hacia la izquierda y hacia la carne de la consola. Algunos dirán que es obvio, pero no fue para nosotros la primera vez.

Si tiene su PS5 colocada horizontalmente, tiene mucho más sentido ya que el disco se inserta de la manera correcta (con la ranura del disco en la parte inferior de la consola). También es irrelevante para los propietarios de la edición digital, por supuesto.

La PS5 no es compatible con Dolby Atmos como tal, pero puede emitir audio de flujo de bits a través de HDMI para DVD, Blu-rays y Blu-rays 4K, por lo que su receptor de AV, sistema envolvente o barra de sonido puede decodificar la señal en sí. El único problema es que debes elegir la opción manualmente y no está disponible en la configuración habitual de PS5.

Básicamente, solo puede hacerlo cuando hay un disco insertado y en ejecución. Cuando llegue al menú principal del disco, de la película o programa de televisión, presione el botón Opciones y debería ver aparecer algunas ventanas emergentes en la parte inferior de la pantalla.

Seleccione el icono de la hamburguesa (los tres puntos) y luego Configuración en el siguiente menú que aparece. Seleccione Formato de audio y luego Bitstream. Ahora use el botón circular en el controlador (o el botón de retroceso en Media Remote) un par de veces para volver al menú de películas.

La PlayStation 5 tiene su propio control remoto multimedia opcional para controlar las aplicaciones de transmisión y la reproducción de Blu-ray 4K.

El dispositivo Bluetooth es fácil de emparejar con la consola, solo tienes que dirigirte a "Configuración", luego a "Accesorios", desplázate hacia abajo hasta "Media Remote" y toca "Configurar Media Remote".

Un asistente lo guiará a través de los pasos, pero para poner el control remoto en modo de emparejamiento, simplemente mantenga presionados los botones PlayStation y opciones durante unos segundos. El control remoto también se puede configurar para controlar su televisor y, como en nuestro caso, un sistema de sonido.

Esto podría ser solo un problema inicial, pero algunos juegos que son de doble juego, es decir. contienen juegos de PS4 y PS5; puede cambiar accidentalmente a la versión incorrecta en la pantalla de inicio. Esto nos ha sucedido a Call of Duty: Black Ops Cold War.

Una forma de asegurarse de que no está a punto de jugar con la versión incorrecta es no descargar la edición de PS4. De esa manera, dirá Descargar en la pantalla principal del juego cuando pasas el cursor sobre él en la barra superior, no Jugar.

Sin embargo, para verificar dos veces, o cambiar a la versión correcta si dice Descargar, debes hacer clic en el ícono de la hamburguesa (tres puntos) en el centro del juego. Si enumera la versión de PS5, ya ha seleccionado la incorrecta. Haga clic en esa versión de PS5 y se intercambiará.

Si ya tiene una biblioteca decente de juegos de PS4 asignada a su cuenta de PlayStation, o ha descargado varios de la colección de PS Plus, pero solo desea ver qué juegos posee que son títulos nativos de PS5, puede filtrar la lista.

Dirígete al ícono de la Biblioteca de juegos en la barra superior de la pantalla de inicio y haz clic en el botón de filtro en el lado izquierdo (tiene un círculo hacia abajo). Seleccione Plataforma y luego marque PS5. Su biblioteca ahora solo mostrará juegos de PS5. Puedes hacer lo mismo con otras plataformas.

Hay dos formas de expandir la capacidad de almacenamiento de la PS5, pero ninguna es perfecta en este momento. En el momento de redactar este artículo, Sony aún no ha habilitado la compatibilidad con tarjetas SSD. Hay una ranura para una tarjeta SSD PICe Gen 4 NVMe, que según se informa aceptará soluciones de terceros en el futuro, pero aún no se ha activado.

En cambio, la única forma en que puede descargar juegos para que no ocupen por completo los 667 GB de almacenamiento disponible en el SSD interno es usar un HDD externo o SSD conectado a un puerto USB (solo unidades USB 3.0 y superiores). E incluso entonces, no puede jugar juegos de PS5 desde uno, ni siquiera almacenar un juego o aplicación de PS5 en él.

Sin embargo, puede jugar juegos de PS4 almacenados en un disco externo y eso es muy recomendable. Dejará el almacenamiento interno solo para títulos nativos de PS5.

Puede leer nuestra guía detallada sobre cómo hacer que esto funcione aquí (es lo mismo que en PS4). El único consejo adicional que te daremos es que debes conectar la unidad externa por primera vez cuando la PS5 esté encendida; luego reconocerá la unidad. Por alguna razón, no reconoció la unidad cuando la conectamos antes de encender nuestra consola.

Cuando tiene una unidad externa conectada y activa, puede mover juegos y aplicaciones de PS4 desde la unidad interna a la externa.

Primero, diríjase a Configuración, desplácese hacia abajo y haga clic en Almacenamiento. Luego haga clic en Console Storage. Vaya a la etiqueta Juegos y aplicaciones y haga clic en ella.

Seleccione la etiqueta Elementos que puede mover en la parte superior de la página siguiente, haga clic en cualquiera de los juegos que desea transferir y luego presione Mover.

Es posible configurar controles parentales para cualquier niño que utilice PlayStation 5. Estos incluyen restricciones de edad para el contenido, la capacidad de rastrear y limitar el tiempo de juego, establecer límites de gasto en una billetera compartida y restringir las funciones de comunicación.

Puede configurarlos en la propia consola o mediante un navegador interno en PC, Mac o dispositivo móvil. Para este último, diríjase a la página de administración de su cuenta en el sitio web de Sony . Luego haga clic en Family Management. Puede configurar todos los controles parentales para la cuenta de PlayStation de cada niño desde allí.

Alternativamente, puede configurarlos desde el menú de configuración de la PS5. Dirígete a Configuración, desplázate hacia abajo hasta Controles familiares y parentales. Luego, encontrará los controles parentales en Administración familiar.

En el menú de PS5, puede modificar cada uno de los controles individualmente o elegir un nivel de restricción preestablecido entre Niños, Adolescentes tempranos o Adolescentes tardíos o Mayores.

Continuaremos agregando nuevos consejos y trucos regularmente. Vuelva para comprobar si hay más información a lo largo del tiempo.

