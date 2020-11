Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Por un tiempo, hemos estado esperando más noticias sobre la situación de almacenamiento expandible para la PlayStation 5. El gran video de desmontaje de Sony mostró que la consola tiene una ranura M.2 lista para un SSD adicional, pero no hemos tenido palabra sobre qué unidades exactas funcionan con la consola.

Ahora, Sony ha aclarado un poco la situación al confirmar a The Verge que el almacenamiento interno expandible, de hecho, no estará disponible en absoluto en el lanzamiento; la consola en realidad no tendrá la capacidad de admitirlo en absoluto.

Eso vendrá en una actualización futura, presumiblemente no muy lejos, y Sony certificará las unidades que funcionan con su consola, para que pueda estar seguro de cuál comprar. El SSD personalizado de 825 GB de la PS5 ya sonaba un poco ajustado para el espacio, probablemente con más de 100 GB ocupados por su sistema, por lo que esto significa que tendrá que esperar para obtener más espacio.

Por supuesto, el almacenamiento USB funcionará desde el primer día en la consola, por lo que si tiene un disco duro externo o SSD, aún está absolutamente bien conectarlo. Es solo el SSD interno súper rápido el que se bloqueará hasta que se haga más trabajo.

Esto significa que probablemente sea mejor que no compre un SSD para su PS5, incluso si ha detectado una unidad PCIe Gen4 con velocidades que coinciden con las salidas de la propia unidad de Sony, por lo que en teoría debería funcionar. Algunos fabricantes de discos, como Western Digital en su disco SN850, por ejemplo, incluso han enumerado tentativamente la compatibilidad con PS5, con un asterisco cuidadoso para asegurarse de que podría estar sujeto a cambios.

Aún así, una vez que se active la expansión del almacenamiento, hay motivos para esperar que la cantidad de unidades en el mercado pueda llevar a que los precios bajen y sean más asequibles que la situación al otro lado del pasillo, donde la nueva Xbox Series X / S ofrece sólo una opción en forma de una tarjeta de expansión Seagate super cara .

Nos contactamos con Sony para hacer comentarios y actualizaremos esta pieza si algo nuevo sale a la luz.

Escrito por Max Freeman-Mills.