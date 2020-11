Sony dice que las ventas del día de lanzamiento de PS5 serán solo en línea en todo el mundo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sony ha publicado una breve actualización para que el mundo sepa que el día de lanzamiento de la PlayStation 5, ya sea el 12 de noviembre o el 19 de noviembre, dependiendo de su ubicación, la consola solo estará disponible para comprar en línea.

Si no tiene un pedido anticipado asegurado, eso significa que no tiene sentido planear hacer cola o ir a una tienda para ver si tienen existencias; solo podrá asegurar una unidad en línea, independientemente de cómo usted organiza la entrega o la recogida.

Es un cambio interesante que podría deberse a varios factores, aunque Sony no ha dicho cuáles fueron claves en la realidad. Por un lado, es evidente que hay una escasez de existencias como resultado del aumento de la demanda, y no es bueno que la gente vaya a las tiendas y no encuentre consolas para comprar.

Del mismo modo, gran parte del mundo todavía está firmemente dominado por la pandemia de COVID-19 y no puede comprar en persona de manera fácil y segura, lo que haría que la lucha del día del lanzamiento parezca bastante imprudente. Si usted es como nosotros, en el Reino Unido, comprar en persona que no sea para recoger un pedido ya comprado infringiría las regulaciones de bloqueo.

Sony dice "Esté seguro, quédese en casa y haga su pedido en línea". en su publicación, lo que indica que la pandemia es probablemente la causa principal aquí, y eso es lógico.

Aún así, en áreas donde los bloqueos no están en su lugar, esto podría causar cierta ira: la experiencia de compra en línea para PS5 hasta ahora no ha sido fácil, después de todo. Si esto significa que habrá más stock disponible el día del lanzamiento, es una incógnita por ahora.

Escrito por Max Freeman-Mills.