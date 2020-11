Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - A nadie se le ha pasado por alto que la situación de la reserva ha sido un gran lío en torno a los respectivos lanzamientos de próxima generación que se ciernen sobre nosotros: la Xbox Series X / S y la PlayStation 5 han desaparecido uniformemente en stock.

Ahora, ese panorama se ha vuelto aún más confuso con el anuncio de un nuevo bloqueo nacional en el Reino Unido, que durará hasta principios de diciembre. Volvemos a estar en medio de ella, nos quedamos en casa y solo hacemos viajes esenciales.

Si no ha logrado asegurar un pedido anticipado de la consola y esperaba dirigirse a una tienda el día del lanzamiento para encontrar algunas existencias físicas, eso puede parecer un viaje esencial para usted, pero obviamente no se aclarará. esa barra en la realidad.

Sin embargo, en el otro lado de la moneda, incluso si pudieras dirigirte a una tienda para encontrar una consola no reservada, si encontraras alguna acción se ve sombría. Hablando con VGC , Game dijo que "no tenemos confirmación de que tendremos stock el día del lanzamiento para los clientes que no tienen un pedido por adelantado".

Ese no es el mensaje más optimista, y todo se suma a una imagen bastante sombría durante al menos las primeras semanas, entre restricciones de bloqueo y escasez de existencias.

La buena noticia de varios minoristas, incluidos Game y Argos, es que las personas con recogida en la tienda reservada para su pedido anticipado podrán pasar a recoger su consola y pagar sus saldos sin incumplir las regulaciones.

Otros están adoptando enfoques ligeramente diferentes: Nick Hayden, director de juegos de Currys PC World, nos dijo que "los clientes que pagaron su depósito de £ 5 en la tienda para asegurar su pedido anticipado han sido contactados hoy y tendrán hasta el miércoles por la noche para completar su transacción completa. Una vez que hayan pagado por su consola, podrán cobrarla el día del lanzamiento ".

Ya sea que tenga una consola bloqueada o espere que aparezcan más existencias pronto, la carrera de compra de consolas de próxima generación no se está volviendo más fácil para las personas.

Nos hemos acercado a Game y Argos para obtener más comentarios.

Escrito por Max Freeman-Mills.