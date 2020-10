Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sabemos desde una etapa muy temprana que los auriculares PlayStation VR serán compatibles con PS5 . Más recientemente, sin embargo, se reveló que necesitará un adaptador para usar la PlayStation Camera, una parte esencial de la configuración, con la consola de próxima generación.

Afortunadamente, Sony se complace en ofrecerle uno gratis.

Todo lo que tiene que hacer es visitar una página de soporte de PlayStation dedicada ( que puede encontrar aquí ), ingresar el número de serie en la parte posterior de su Unidad de Procesador para verificar que es elegible y luego su dirección de envío.

A continuación, se le enviará un adaptador por correo.

Hasta donde sabemos, todos los juegos de PSVR son compatibles con PS5 y, considerando cuántos de ellos funcionan mejor en PS4 Pro, nos sorprendería enormemente que no se les diera un impulso adicional en la nueva consola, incluso si es tiempos de carga más rápidos gracias al SSD.

Otros accesorios de PS4 son compatibles con PS5 sin necesidad de adaptadores, como el controlador DualShock 4. Sin embargo, en ese caso particular, solo puedes usarlo en juegos de PS4 y PSVR; de hecho, será necesario para este último si no tienes controladores Move, ya que el nuevo controlador DualSense no emite la misma cantidad de luz desde el borde superior.

Escrito por Rik Henderson.