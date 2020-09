Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El jefe de PlayStation, Jim Ryan, ha respondido a varias críticas y preguntas sobre las próximas consolas PlayStation 5 y PS5 Digital Edition.

Le dijo a The Washington Post que Sony Interactive Entertainment decidió sus precios hace meses (no después de que se revelara el precio de Xbox la semana pasada, como algunos afirman), y que aunque los pedidos anticipados se están vendiendo más rápido que los rollos de papel higiénico al comienzo del cierre, no habrá escasez de existencias. Debería haber muchos disponibles para su lanzamiento.

Sin embargo, quizás la mayor revelación es que, contrariamente a muchos informes, la PS5 eventualmente admitirá la compatibilidad con versiones anteriores con casi todos los juegos actuales de PlayStation 4.

Ryan le dijo al Post que la firma ha probado miles de juegos de PS4 para asegurar su compatibilidad y que el "99 por ciento" funciona en la nueva máquina.

Aún no se sabe cuántos de ellos estarán disponibles en el lanzamiento o poco después, pero 18 de ellos serán parte de la Colección PlayStation Plus desde el primer día y, por lo tanto, los miembros de PS Plus podrán jugar sin costo adicional.

El CEO también dijo que, si bien la PS5 Digital Edtion es más cara que la máquina de próxima generación de nivel de entrada de Xbox, la mensajería de PlayStation es más simple: "Queremos darles claridad a los jugadores, queremos darles certeza", explicó.

"Queremos prepararlos para el futuro para que sepan que la consola que compren será relevante dentro de varios años. Es un desembolso de capital considerable, y queremos asegurarnos de que la gente sepa que está comprando una verdadera consola de próxima generación".

Si bien la Xbox Series S es mucho más barata que la PS5 Digital Edition, tiene especificaciones más bajas. Ambos modelos de PS5 cuentan con la misma alta especificación, solo uno viene con una unidad de Blu-ray 4K, el otro no.

En términos de stock, Ryan reveló que se han pedido más unidades de PS5 este año fiscal que las consolas de PlayStation 4 al comienzo de la generación actual. Eso significará que habrá más a la venta en el lanzamiento que nunca, incluso durante la pandemia.

Escrito por Rik Henderson.