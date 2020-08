Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de que los rumores comenzaron a escalar en los últimos días, Sony y Crystal Dynamics han hecho olas al anunciar que los próximos Marvels Avengers obtendrán un paquete DLC exclusivo de PlayStation, de forma gratuita, permitiendo a los jugadores asumir el papel de Spider-Man.

El juego es el próximo gran lanzamiento del calendario, y parece que Sony ha estado preparando este trato por un tiempo. Obviamente, está vinculado a la propiedad de Sony de la licencia de Spider-Man, que ahora comparte cuidadosamente con Marvel, y dada la exclusividad del excelente juego independiente Spider-Man de Insomniac no es una gran sorpresa.

Tu amigable vecindario Spider-Man llega a Marvels Avengers, exclusivamente en PlayStation. Crystal Dynamics ofrece detalles iniciales sobre su propia versión única del héroe posterior al lanzamiento: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc - PlayStation (@PlayStation) 3 de agosto de 2020

Aparentemente, el DLC llegará a principios de 2021, unos meses después del lanzamiento del juego principal, y no costará nada extra, un buen trato para aquellos que lo eligen en PlayStation. Ya sabíamos que Hawkeye vendrá en otro paquete DLC para todos los sistemas.

Por supuesto, este tipo de exclusividad generalmente genera cierta ira y lo ha hecho nuevamente aquí, en gran parte por los propietarios de Xbox consternados al descubrir que no tienen ninguna posibilidad de jugar el juego al máximo.

Es una devolución de llamada a los días en que este tipo de ofertas de contenido asimétrico eran más comunes, y la mayoría de las personas no están felices de ver que regrese. Dicho esto, Sony ya tiene algunas de estas ofertas de exclusividad en juego, sobre todo con los juegos de Call of Duty, donde el contenido a menudo cae primero en PlayStation, por lo que no es un problema nuevo.

Escrito por Max Freeman-Mills.