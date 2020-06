Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Finalmente podrás obtener The Last of Us Part 2 el viernes 19 de junio, cuando se lance para PS4 y PS4 Pro .

Estamos bastante seguros de que querrás desgarrarlo lo más rápido posible. Después de todo, es el juego más esperado de 2020, si no esta generación de consolas.

Sin embargo, también debe tener en cuenta que correr a toda velocidad podría significar que se pierda algunos de sus mejores momentos. Hay mucho valor agregado en explorar cada rincón y grieta, incluso más que en su predecesor.

Pocket-lint habló con el director del juego de LOUII, Anthony Newman, quien nos explicó que hay muchos lugares ocultos y secretos que descubrir durante el juego, que no son esenciales para la trama, pero sí importantes para el viaje en general. :

"Es un poco estresante para nosotros poner tanto esfuerzo en algo que alguien podría no experimentar", dijo.

"Pero sentimos que, al tener algunas de estas experiencias, será algo que puede sentir que descubrió orgánicamente. Lo hace sentir mucho más especial y único para usted".

Newman también reveló una de las gemas que podrías perderte (así que ten cuidado con los spoilers ). Se lleva a cabo en la misión Encontrar a Nora que jugamos para nuestro extenso avance :

"Una de mis partes favoritas de la secuencia de Finding Nora es que hay una barra que puedes elegir explorar para encontrar más recursos. Y no hay forma de entrar en esa barra sin romper una ventana", agregó.

"No está claro al principio, ves que tal vez haya una infectada allí. Entonces, piensas, probablemente pueda salir con esto. Bueno, cuando rompes la ventana, te das cuenta de que en realidad hay una gran cantidad de infectados y todos pueden romper las ventanas, caerse, salir y derramarse en la calle.

"De repente, es este momento muy orgánico en el que te sientes como si estuvieras en medio de esta película de zombies y en una especie de crisis de tu propia creación. Sí, momentos como ese me emocionaron mucho".

