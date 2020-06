Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

The Last of Us Part II finalmente llegará a las tiendas el viernes 19 de junio, por lo que los jugadores de PS4 pronto podrán tener en sus manos quizás el juego más importante de esta generación de consolas.

Hemos jugado una sección de vista previa y, aparte de los spoilers, podemos decir con seguridad que los fanáticos del original encontrarán muchas cosas tranquilizadoramente familiares, lo que les permitirá saltar de inmediato.

Sin embargo, este no siempre fue el caso. De hecho, cuando Naughty Dog planeó por primera vez una secuela de uno de los juegos más aclamados por la crítica de todos los tiempos, tenía en mente un tipo diferente de experiencia.

Pocket-lint habló con Anthony Newman, director de co-juegos de Last of Us 2 , quien nos dijo que el estudio originalmente quería hacer algo con nuevas mecánicas de juego: "Teníamos mucha ambición de querer que el juego fuera lo más diferente posible". " él dijo.

"Cuando comenzamos inicialmente, el juego era bastante, muy diferente. Queríamos enfatizar aún más el combate cuerpo a cuerpo y hacer que [los jugadores] jueguen en un segundo plano. Y habría todos estos cambios tremendamente diferentes que queríamos hacer".

"Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que, bueno, esto ya no se siente como Last of Us. Estábamos perdiendo todos los elementos originales, como el juego sigiloso, que hicieron que el primer juego fuera tan exitoso".

Sin embargo, no todo el trabajo se desperdició. Algunos de los elementos de la jugabilidad cargada se adoptaron en la versión final: "Lo que fue genial fue que esos experimentos iniciales que tuvimos que retirar, muchos de ellos permanecen", agregó Newman.

Las nuevas mecánicas de esquivar y combatir cuerpo a cuerpo fueron las dos que hicieron el corte.

"Mucho de lo que aprendimos al tratar de hacer un juego cuerpo a cuerpo, pudimos retener.

"Tener la reacción de un enemigo cuerpo a cuerpo, tener que preocuparse por el momento. O tienes que mirar y predecir cuándo es el momento adecuado para contraatacar. Eso fue algo que aprendimos mucho de los experimentos iniciales".

"Entonces, aunque está muy de acuerdo con la tradición del primer juego, y alguien que tiene mucha experiencia con el primer juego se sentirá como en casa, también creo que es un juego muy único. Es el original pero, como , más más ".

The Last of Us Part II estará disponible para PlayStation 4 y PS4 Pro a partir del viernes 19 de junio. Los pedidos anticipados están disponibles ahora.

squirrel_widget_166762