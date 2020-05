Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

The Last of Us Part II saldrá el 19 de junio y, como es una exclusiva de PlayStation, si aún no tienes una PS4 para jugar, ahora es un buen momento para considerar una. Después de todo, este será el juego del verano y un fuerte contendiente para el juego del año, sospechamos.

Mejor aún, ¿por qué no conseguir un paquete PS4 Pro de The Last of Us Part II de edición limitada, que también se lanzará el 19 de junio para que coincida con el juego?

No solo obtienes una copia física del juego más esperado de 2020, además de una pila completa de extras de descarga digital, también obtienes una PlayStation 4 Pro grabada con el diseño del tatuaje del personaje principal Ellie. El controlador DualShock 4 incluido también luce su tatuaje en una de las empuñaduras y el logotipo del juego en la pantalla táctil.

También vienen otros accesorios de edición limitada, con un auricular inalámbrico Gold especial, también grabado con el tatuaje. Y Seagate ha anunciado un disco duro externo de conexión con un diseño similar y el logotipo en la parte superior.

El Game Drive con licencia oficial tiene 2 TB de espacio de almacenamiento, para almacenar más de 50 juegos, y es plug and play. Simplemente conéctelo a un puerto disponible en la PS4 Pro.

"Cuando revelamos The Last of Us Part II, no teníamos idea de cuán rápido los fanáticos adoptarían el tatuaje de Ellie. En un día, comenzamos a ver versiones de la vida real en las redes sociales y los fanáticos han estado compartiendo fotos de sus nuevos tatuajes. con nosotros semana tras semana desde entonces ", dijo el director de arte del desarrollador Naughty Dog, John Sweeney.

"Cuando surgió la oportunidad de crear una PS4 Pro personalizada para The Last of Us Part II, trabajé con nuestro diseñador gráfico en ese momento, Angel García, y consideramos algunas ideas diferentes, pero seguimos volviendo al tatuaje de Ellie. En ese punto, se había convertido en un símbolo del juego y para la comunidad, al igual que el logotipo de Firefly en el primer juego. Era la elección clara, pero nos preguntamos: ¿qué pasaría si pudiera grabarse? No se había hecho antes , así que no estábamos seguros de que fuera posible, pero gracias a los increíbles esfuerzos de los equipos de PlayStation, encontramos la manera ".