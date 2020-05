Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

The Last of Us Part 2 se lanzará para PS4 el viernes 19 de junio y no te preocupes, será un viaje emocionante.

Ha llegado un nuevo tráiler y aquellos de ustedes que han logrado evitar los spoilers filtrados recientemente (como nosotros) sin duda temblarán de emoción y un poco de miedo por las imágenes.

Digamos que no va a ser una feliz caminata de suerte en el parque.

Puedes ver el avance de arriba, pero ten en cuenta que algunos de ellos no son bonitos. De hecho, parece que algunos tiempos realmente terribles están por delante para Ellie específicamente, y no por los clickers.

The Last of Us Part 2 estará disponible tanto para PS4 como para PS4 Pro , con el trailer incluso disponible en 4K (2160p) para dar una idea de cómo se verá en la última máquina.

El juego se debía originalmente a fines de mayo (bueno, después de que otros retrasos lo hubieran retrasado), pero se cambió a junio para permitir tiempo adicional para promocionarlo y comercializarlo.

Tanto Naughty Dog como Sony Interactive Entertainment decidieron que era un título demasiado grande para ir sin mucha fanfarria en estos tiempos difíciles.