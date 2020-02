Lista de juegos de PS4 gratuitos de PS Plus para marzo de 2020: Shadow of the Colossus y más

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cada mes, los propietarios de PS4 y PS4 Pro que se suscriben al servicio PlayStation Plus de Sony pueden descargar y jugar una gran selección de juegos gratuitos.

Y este mes, los propietarios de PSVR también reciben un regalo.

PS Plus es el servicio de juegos en línea de PlayStation , que brinda acceso a juegos multijugador y otros beneficios, incluido el descuento en muchas compras digitales. También ofrece una gran variedad de títulos gratuitos que generalmente costarían un paquete.

Una suscripción a PS Plus generalmente cuesta £ 6.99 por mes, £ 19.99 por tres meses o £ 49.99 por un año completo.

Estos son los juegos gratuitos de PS4 (y PSVR) disponibles en marzo de 2020:

Disponible del 3 de marzo al 6 de abril de 2020

Uno de los mejores juegos de PlayStation de todos los tiempos fue remasterizado magníficamente para PS4 hace un par de años y ahora puedes ver por ti mismo por qué se considera un verdadero clásico. Debes derrotar una secuencia de colosos increíbles, a través de la destreza y la resolución de acertijos. Es realmente impresionante a veces.

Disponible del 3 de marzo al 6 de abril de 2020

Con Sonic llegando a los cines, Sonic Forces ahora es tuyo como parte de PS Plus. El juego de acción de plataforma 3D actualizado incluso te permite ponerte las botas de tu propio personaje creado, algo totalmente nuevo para la franquicia histórica.

Disponible del 27 al 29 de marzo de 2020

Predator: Hunting Grounds, un juego de disparos multijugador / cooperativo asimétrico completamente exclusivo, se lanzará en abril, pero los miembros de PS Plus pueden probarlo primero, con un fin de semana de prueba gratuito que comenzará el 27 de marzo.

Los juegos del mes pasado, Bioshock: The Collection , The Sims 4 y Firewall: Zero Hour aún estarán disponibles para descargar hasta el 2 de marzo.