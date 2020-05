Comienzan las ventas de PlayStation Days of Play, obtén PSVR por mucho menos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Sony ha comenzado su venta anual de Days of Play que verá los precios de muchos juegos, las suscripciones PS Plus y Now, y la caída de PSVR .

Funciona hasta el 8 de junio, con varias ofertas ya disponibles. Luego, una gran cantidad de títulos "superventas" estará disponible en PlayStation Store con algunas ofertas "increíbles".

Las ofertas más importantes en este momento incluyen los auriculares PlayStation VR disponibles en dos paquetes diferentes con grandes descuentos.

El paquete de inicio de PSVR viene con más de £ 50 de descuento, ahora con un precio de £ 199.99 en el Reino Unido.

Alternativamente, un Mega Pack PSVR, que incluye auriculares y cinco juegos de realidad virtual (como Skyrim y Resident Evil 7: Biohazard), ahora está disponible por £ 229.99.

Otras ofertas de PS4 que se ofrecen incluyen Death Stranding por solo £ 24.99, Days Gone por £ 15.99 y The Last of Us Remastered por solo £ 11.99.

Con The Last of Us Part 2 en el horizonte inminente, no hay mejor momento que ponerse al día con el juego que comenzó la serie.

Sorprendentemente, la membresía de PlayStation Plus para todo un año cuesta solo £ 34.99 por la duración, un 30% de descuento sobre el precio habitual durante 12 meses.

PS Now también está disponible con un 30 por ciento de descuento.

Actualizaremos si hay más ofertas disponibles.